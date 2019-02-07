HDP 'İyi Parti' kararını açıkladı, AKP'ye sitemde bulundu

İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Iğdır'da HDP'ye karşı MHP adayını destekleyeceklerini açıklarken, bu çıkışa HDP'den yanıt geldi.

İyi Parti'nin “HDP’nin kazanmaması için Iğdır’da aday çıkarmama” kararını “ucuz, kolay siyaset” olarak değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’nin de ittifakta İyi Parti’ye bırakılan her yerde aday göstereceğini kaydetti.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Temelli, "Biz bir yerde aday çıkarıp çıkarmama kararı alırken orada CHP adayı veya başka bir parti adayını değil yerelin çalışmasını dikkate alıyoruz. Yerel, ‘Biz burada demokrasi güçleri, sivil toplumla görüştük, aday çıkartacağız’ derse aday çıkartıyoruz. Yerel, ‘Burada aday çıkartmayalım, demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar güç birliği oluşturalım. AKP-MHP ittifakını ancak böyle geriletebiliriz’ diyorlarsa aday çıkartmıyoruz. Henüz adayını açıklamadığımız yerlerde de aday çıkartıp çıkartmayacağımız yerler olacak" dedi.

AKP'YE SİTEM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta AKP Grup Başkanı Naci Bostacı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Temelli, bu görüşmeyle ilgili şunları söyledi: