HDP: İstanbul'a çıkarma yapıyoruz...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili açıklamada bulundu. Buldan, 'İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın... Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak, bunu asla unutmayalım' dedi.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin Küçükçekmece'de Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu'nda bir konuşma yaptı.

"Bizler bunun için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran'a kadar hepimiz buradayız" diyen Buldan, Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, bütün arkadaşlarım hepimiz İstanbul'a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AKP kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın" ifadesini kullandı.

Buldan, "Tatile kimse gitmesin. Iğdır, Muş, Van, Kars, Hakkari, Batman, Mardin ve Diyarbakır'a gidenler lütfen geri dönsünler. Gün kazanma, gün zafere yürüme günüdür. Hepinizin yolu açık olsun. İnanın kazanacağız, başaracağız. Hepimiz, bu başarının altına imza atacağız. Sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı o cezaevlerinden çıkaracağız. Arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasına 23 Haziran seçimleri sebep olacak, bunu asla unutmayalım" diye konuştu.