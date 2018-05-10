HDP: İkinci turu henüz tartışmıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ikinci turda iki adaydan birini tercih edeceklerini ama henüz bu konuda bir tartışma yürütmediklerini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda iki adaydan birini tercih etmek durumunda kalacaklarını ama henüz bu konuda bir tartışma yürütmediklerini söyledi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın sorularını yanıtlayan Buldan, sıfır baraj ittifakında yer almayan HDP’nin baraj altında kalması durumunda demokrasi ayağının eksik olduğu bir parlamentonun oluşacağını belirterek, “Böyle bir şey eğer gerçekleşirse Türkiye yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacaktır” diye konuştu.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin oluşturduğu ittifakta HDP’nin yer almamasını “Yapılan ittifakların çok daha kapsayıcı ve kucaklayıcı olması gerekiyordu. Bugün baraj yalnızca HDP için kurulmuş ya da korunmuş gibi bir izlenim var” diye değerlendiren Buldan, Kürt partileriyle görüşmelerinin devam ettiğini ancak Hüda Par’ın da ittifaka dahil edilmesinin HDP açısından söz konusu olmadığını dile getirdi.

HDP’nin olası ikinci turda nasıl bir tavır izleyeceğine dair Buldan şöyle konuştu:

“Biz şu an ikinci turu hiç konuşmuyoruz, hiç tartışmıyoruz. Birinci turda Sayın Demirtaş’ın çıkması için bir çabamız olacak. İkinci tura kaldığı zaman Türkiye toplumundan Sayın Demirtaş’ı desteklemesi talebinde bulunacağız. Şimdiden ikinci turu tartışmaya başlamadık. Herkes farklı hesaplar yapıyor ama şunu da çok iyi biliyorlar: Kürtler’siz ve HDP’siz hiçbir çözüm olmayacak. Bir kilit parti konumundayız. İkinci tura kalacak iki kişi arasında elbette bir tercih yapmak durumunda kalacağız ama şu anda o tartışmayı yürütmüyoruz.”

HDP’nin barajı geçememsi durumunda Türkiye’nin yeniden bir erken seçime gitmek durumunda kalacağını kaydeden Buldan “HDP’nin baraj altında kalması durumunda 70-80 milletvekilinin AKP’ye gideceğini hiç kimse göz ardı etmemelidir. Bugün AKP’den büyük rahatsızlık duyan kesimlere bu çağrıyı yapmak isterim” dedi.

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili olarak Buldan “İnce’nin yapmış olduğu büyük bir inceliktir. Aynı inceliği diğer adayların da yapması gerekir diye düşünüyorum. Demirtaş’ın özgür olması ve bu kampanyayı kendisinin yürütmesi lazım” dedi.