HDP 'İkinci turda kime oy verirsiniz' anketi yaptırdı: İşte sonuç...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için anket yaptıran HDP, "İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Erdoğan'a rakip olursa oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. İlk turda HDP'ye oy verecek olanların yüzde 17'si ikinci turda Abdllatif Şener'e, yüzde 15,5'i Abdullah Gül'e oy verebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda Selahattin Demirtaş'ı aday gösterecek olan HDP'de ikinci tur senaryoları da konuşuluyor. Partinin yaptırdığı ankette, eski başbakan yardımcısı ve AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in aday olarak ikinci tura kalması durumunda her 100 HDP'liden 17'si Şener'e oy veriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için anket yaptıran HDP, "İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olursa oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre ankete katılanların yarısı, koşulsuz HDP'nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise AKP kurucularından Abdüllatif Şener'in ismi ön plana çıktı.

Ankete göre, Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin ikinci tura çıkması durumunda, seçmenin yüzde 5.9'u İnce'ye oy verecek.

İyi Parti genel başkanı Meral Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3'lük oranda seçmen "İkinci turda oy veririm" dedi.

Seçmenlerin yüzde 15.5'i eski Abdullah Gül'e oy vereceğini söylerken Abdüllatif Şener'in oy oranı yüzde 16.9 oldu.