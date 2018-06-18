HDP ikinci tur kararını açıkladı: Akşener veya İnce...

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener'den birinin kalması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Fox’tan İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Bilgen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Muharrem İnce veya Meral Akşener'in kalması durumunda destek vereceklerini açıkladı.

Ayhan Bilgen "Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın" dedi.

Bilgen, "Meral akşener için de geçerli mi?" sorusuna "Evet bu konuda netiz. Bizim açımızdan kişiler üzerinden siyaset doğru değildir. Tek adam rejimi bütün adaylar için yanlıştır. Kim olursa olsun bu yanlışa karşı tavır koymalıyız " ifadelerini kullandı.