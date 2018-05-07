HDP, Hüda-Par ittifak görüşmelerinde kararını verdi

HDP, doğu ve güneydoğuda faaliyet gösteren 5 partinin seçimlerde Hür Dava Partisi (Hüda-Par) ile ittifak yapma teklifine 'parti tabanı hazır değil' diyerek olumsuz yanıt verdi.

HDP'nin Hüda-Par ile seçim ittifakı kurmasına yönelik görüşmeler sonuçlandı.

HDP, "tabanımız hazır değil" diyerek ittifak teklifine olumsuz yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 24 Haziran seçimlerine CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile gitmek isteyen ancak beklediği teklifi alamayan HDP, batıda sol, sosyalist, doğu ve güneydoğuda da Kürt parti ve grupları ile görüşmeler yürüttü. Görüşme trafiği sürerken, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye ve Azadi Hareketi’nin oluşturduğu Kürt seçim ittifakı hem HDP’ye hem de Hüda-Par’a da seçim ittifakı yapma teklifi götürdü. HDP teklifi hemen reddetmedi ve parti organlarında konuyu değerlendireceği yanıtını verdi.