HDP heyeti Suruç'ta: Sorumlu siyasi iktidar

HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Nimetullah Erdoğmuş'un da içinde yer aldığı bir heyet, Suruç’a gitti. Milletvekilleri yaptıkları açıklamada yaşananların partiler ya da aileler arasında bir çatışmadan kaynaklanmadığını Erdoğan'ın HDP'yi hedef göstermesinin, siyasi iktidarın müdahalesinin saldırıya zemin hazırladığını söyledi.

Bianet’in haberine göre HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Nimetullah Erdoğmuş, Sibel Yiğitalp, Şanlıurfa Milletvekili adayları ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir'den oluşan heyet, HDP Suruç İlçe Örgütü'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Erdoğmuş ve Danış Beştaş partiler arasındaki çatışma iddialarına karşı çıktı, AKP iktidarının sorumluluğuna işaret etti.

Suruç'ta AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim gezisi sırasında çıkan saldırı ve çatışmaya dair yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde hayatını kaybedenlerin sayısı dört olarak yer almıştı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, dün öldüğü belirtilen bir kişinin hastanedeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğünü söyledi. Açıklamada isim yer almadı.

Ajans Urfa hayatını kaybedenlerin isimlerini Mehmet Şah Yıldız, Esvet Şenyaşar, Celal Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar olarak geçti. BBCTürkçe milletvekilinin kardeşi Mehmet Yıldız ve ilçe esnafından Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

‘YAŞANAN PARTİLER ARASI ÇATIŞMA DEĞİL’

Heyetin basın açıklamasında konuşan ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğmuş “İktidarın kullandığı dil ve burada uygulanan yöntemler bu olayların yaşanacağına dair ipuçları veriyordu, bu olay ben geliyordum diyordu. Urfa genelindeki seçim faaliyetlerinde HDP’yi durdurmaya yönelik bir iktidar müdahalesi ile karşı karşıya kaldık. Suruç’taki olay aileler arasında, partiler arasındaki bir çatışma değildir” dedi.

Meral Danış-Beştaş da “AKP iktidarının doğrudan sorumlu olduğu bir mesele ile karşı karşıyayız” dedi ve sözlerine “Bütün medya organları hükümetin dili ile yayın yapmaktadır. Biz bu olayları yakından biliyoruz. 20 Temmuz’da Suruç’ta bir katliam yaşandı, 5 Haziran’da Diyarbakır mitingimize bomba atıldı, bu olayların hepsi AKP’nin iktidar olduğu dönemlerdi ve seçim dönemleri idi. İşte AKP’nin sicili bu kadar bozuktur. Bu olayın iktidardan bağımsız düşünülmesi imkansız. Bir tarafta iktidar var bir tarafta halk var. Açıkça ifade etmek isteriz ki bu olay seçimlere 10 gün kala büyük bir provokasyon olarak hazırlanmıştır. HDP’nin, oyunlarını boşa çıkarması sebebiyle onların toplumu kutuplaştırmasının geldiği düzey kan olmuştur. Bunun sorumlusu HDP’yi, bizleri sürekli hedef gösteren Erdoğan’dır, saldırılara sebep verecek olan dilin kullanılmasıdır” şeklinde devam etti.

Danış Beştaş ayrıca Erdoğan'ın önceki gün sosyal medyada yayınlanan "HDP'nin baraj altında kalması çok önemlidir" sözlerinin ardından bu olayın yaşandığına dikkat çekerek "Tesadüf olamaz" dedi.

Danış-Beştaş olay yerinde mobese kameraları ve esnaf kameraları olduğunu belirterek "Boş boş konuşup HDP’yi suçlayacağınıza failleri getirin. Bu kayıtları derhal istiyoruz. Kameralarda olay nasıl gerçeklemiş bugün açıklayın. Görgü tanıkları bize anlatıyorlar, savcılığa çağrı yapıyoruz. Urfa Başsavcısı, gelin olay yerine deliller karartılmadan toplayın, aksi halde sorumluluktan kurtulamazsınız.

"25 yıllık esnaftan oy isteyeceksiniz sonra da böyle bir yalan atacaksınız. 24 Haziran’da vakitleri tamamlandı, yanıtlarını alacaklar, ancak bizim üzüntümüz can kaybıdır. 4 yurttaşımız toprağa düştü” diyen Danış Beştaş “provokasyonlara gelmeyin” çağrısı yaptı.

EMİNE ŞENYAŞAR: ERDOĞAN İFTİRA ATIYOR

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Suruç’ta AKP’li milletvekilinin yakınlarının silahlı saldırısı sonucu hayatlarını kaybeden kardeş esnaflar Celal ve Adil Şenyaşar’ın cenazelerini almak için morg kapısında bekleyen anne Emine Şenyaşar, Erdoğan’ın iftira attığını söylerken, tanık kuzen ise “Polis ve doktorun gözleri önünde vurdular” dedi.

Morg önünde bekleyen ve Kürtçe ağıtlar yakan anne Emine Şenyaşar oğullarının PKK’li olmadığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer AKP’li yetkililerin kendilerine iftira attıklarını söyleyen anne Şenyaşar, “Suruç’ta devlet, polis yok. Bunu yapanlar insan değildir” dedi.

Ölen kardeşlerin kuzeni Ahmet Yetkin ise, AKP’lilerin işyerine girerek dayısının oğullarına “Ya AKP’ye oy verirsiniz ya da sonuçlarını katlanırsınız” şeklinde tehditlerde bulunduğunu söyledi. AKP’lilerin kışkırtıcı tavrıyla tartışma çıktığını aktaran Yetkin, şunları anlattı: “Üç kardeşe işyerinde, hastanede ise baba ve bir kardeşe daha saldırdılar. Toplamda 6 kişiyi, bıçak, yangın tüpü ve silahlarla infaz etmeye çalıştılar. iki kişi şu anda hayatını kaybetti. Diğer 4 kişiden birisinin durumu çok ağırdır. Babanın kafasında mermiler var. Baba hastaneye sağ salim bir şekilde gidiyor. İlk önce hastanede darp ediliyor. Sedyenin üzerine alındıktan sonra doktorların ve polislerin gözü önünde ilk önce yangın tüpüyle başına vuruyorlar. Sonrada kafasına sıkıyorlar” dedi.