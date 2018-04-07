HDP heyeti Kuzey Irak'ta: Gündem ulusal birlik

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile bir araya geliyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri Osman Baydemir, Feleknas Uca, İmam Taşçıer ve Dilek Öcalan'dan oluşan HDP heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) çalışmalarına başladı.

Kuzey Irak'a geçtikten sonra basına açıklama yapan HDP Diyarbakır milletvekili Osman Baydemir, buradaki temaslarının önemine vurgu yaparken 2016’da dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptıkları görüşmelere de dikkat çekti.

HDP 3. olağan kongresinden sonra ilk kez bölgeye geldiklerini belirten Baydemir, şunları söyledi:

“Bu gezimiz ve yapacağımız görüşmeler bizim için önemlidir. 2016’da da gelmiştik ve çokça görüşme yapmıştık. O dönem konuştuğumuz korkularımızın tümüne ne yazık ki önlem alamadık ve birçoğu gerçekleşti. Fırsatları değerlendiremedik. Bugün de önümüzdeki tehlikeler nelerdir, sorunlarımız nelerdir, konuşalım ve etkili önlemler alalım istiyoruz. Biz siyasetçilerin sorumluluğu bu anlamda önemlidir.”

Artı Gerçek'te yer alan habere göre HDP heyetinin IKBY temaslarını anlatan HDP milletvekili İmam Taşçıer, ilk görüşmeyi Mesud Barzani ile yapacaklarını belirtti. Taşçıer, Kürtlerin Kerkük ve Afrin sonrasında yaşadıklarının yanı sıra bölgede yaşanan farklı gelişmeleri de gündeme getireceklerini belirtti. Barzani ile HDP heyetinin görüşmesinde, Kürtlerin ortak hareket edebileceği koşulların nasıl sağlanacağı da yer alıyor.

Mesud Barzani ile görüşmelerinden sonra geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Başbakan Neçirvan Barzani’nin ikizi Dilovan İdris Barzani’nin vefatından dolayı başsağlığı dilemek için Başbakan Barzani ile görüşeceklerini belirten Taşçıer, bu görüşmede de bölgedeki sorunları ele alacaklarını söyledi.

HDP heyeti akşam saatlerindeyse merkezi Erbil’de bulunan siyasi partilerle ortak bir toplantı yapacak. Siyasi partilerin yanı sıra bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla bazı şahsiyetlerin de davet edildiği toplantıda da, bölgesel sorunlar ile Kürtler arası birlik ele alınacak.

HDP heyetinin Erbil’de yapacağı görüşmelerin akabinde Pazar günü akşam saatlerinde Süleymaniye kentine geçmesi bekleniyor. Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Goran Hareketi başta olmak üzere farklı siyasi parti ve sivil toplum kurumlarıyla bir araya gelecek olan HDP heyetinin gündeminde, bölgesel gelişmelerin Kürtlere etkilerinin yanı sıra Kürtlerin ortak tutum alabilmesi için atılacak adımlar da var.