HDP hem YSK'ya hem TBMM'ye başvuracak

HDP, adaylığı kesinleşen Selahattin Demirtaş’ın diğer cumhurbaşkanı adayları gibi eşit koşullarda seçim hazırlıklarını yapması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve TBMM’ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

HDP, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor.

HDP, Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesinin ardından hem YSK hem de TBMM’ye başvuru yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP, seçimlerin eşit koşullarda yapılması konusunda yasal yükümlülüğü bulunan YSK’ye başvuru yaparak Demirtaş’ın diğer adaylar gibi kampanyasını yürütmesi gerektiği; bu doğrultuda serbest kalması talebiyle bir başvuru yapacak. HDP aynı zamanda TBMM Başkanlığı’na da HDP Meclis grubunun adayı Demirtaş’ın serbest kalması gerektiği yönünde bir dilekçe verecek.