HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen özür diledi, görevini bıraktığını açıkladı

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, partideki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Roboski Katliamı'nın dava süreci nedeniyle partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bilgen, "Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum" dedi.

Bilgen daha sonra, "Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Artı Gerçek'e açıklamada bulunan Bilgen, "Bırakıyorum" ile neyi kast etiğine ilişkin sorusuna, "Yarın konu ile ilgili arkadaşlar bir açıklama yaparlar. Temsili bütün görevlerimi bırakacağım. Roboski konusu benim için biraz ağır bir konu" yanıtını verdi.