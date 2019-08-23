HDP Gençlik Meclisi'nden kayyuma karşı ücretsiz ulaşım eylemi

HDP Gençlik Meclisi, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum kararına tepki olarak ücretsiz ulaşım eylemine başladı.
Cuma, 23 Ağustos 2019 15:20

HDP Gençlik Meclisi, "Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz" diyerek ücretsiz ulaşım eylemi yaptı.

Kayyum kararına tepki gösteren HDP'li gençler, bindikleri belediye otobüslerine ücret ödemedi.

 