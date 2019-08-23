HDP Gençlik Meclisi'nden kayyuma karşı ücretsiz ulaşım eylemi

HDP Gençlik Meclisi, "Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz" diyerek ücretsiz ulaşım eylemi yaptı.
Kayyum kararına tepki gösteren HDP'li gençler, bindikleri belediye otobüslerine ücret ödemedi.
Amed Gençlik Meclisimiz Amed Wan ve Merdin belediyelerine atanan kayyumları protesto etme amacıyla bindikleri belediye otobüslerine “Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz” diyerek ücret ödemeden geçiyor. Biz de tüm halkımızı bu protestoyu yaygınlaştırmaya çağırıyoruz pic.twitter.com/QAetgCmOEr
— HDP Gençlik Meclisleri (@HDPGencMeclisi) August 22, 2019