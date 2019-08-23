HDP Gençlik Meclisi'nden kayyuma karşı ücretsiz ulaşım eylemi

HDP Gençlik Meclisi, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum kararına tepki olarak ücretsiz ulaşım eylemine başladı.

HDP Gençlik Meclisi, "Bizim irademizi yok sayanları biz de yok sayıyoruz" diyerek ücretsiz ulaşım eylemi yaptı.

Kayyum kararına tepki gösteren HDP'li gençler, bindikleri belediye otobüslerine ücret ödemedi.