HDP eş genel başkanı Temelli: Savaş bunlar için bir rant kapısı

HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıl dönümünü hatırlatarak, 'Bunları nasıl 7 Haziran’da gönderdiysek o yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız. Yine bir Haziran günü göndereceğiz bunları' dedi.

HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, partisinin Elazığ’da düzenlediği mitingde konuştu. Temelli’nin konuşmasından satır başları şöyle: Bugün 7 Haziran. 3 yıl önce tüm Türkiye halkları iradesine geleceğine sahip çıktı. AKP iktidarını indirdi. Buna karşılık, 7 Haziran’a giderken yaptıkları oyunlar, 7 Haziran’dan sonra da bunu hazmedememe halleri bu ülkeyi savaşa sürükledi. İnsanların yerinden yurdundan edilmesine sebep oldu. Ceylanpınar’da iki polisi katlettiler. Dönemin başbakanı savaş ilan etti. Daha olay yeri inceleme o polislerin yanına gitmeden Davutoğlu bu ülkede savaş ilan etti. Şimdi nerede Davutoğlu? Stratejik derinlik diye diye bu ülkeyi karaya oturttu. Suruç Katliamı oldu, Davutoğlu gene savaş ilan etti ağzından köpükler çıka çıka. Ankara Katliamı oldu aynısı, Cizre oldu, Sur oldu aynısı. 3 yıldır bu ülkeye savaştan başka bir şey vermediler. 'SAVAŞ SENARYOLARI YİNE GÜNDEMDE' Şimdi 2018’e geldik yine aylardan Haziran, yine HDP vakti. Bunları nasıl 7 Haziran’da gönderdiysek o yarım bıraktığımız işi 24 Haziran’da tamamlayacağız. Yine bir Haziran günü göndereceğiz bunları. Bunu bildikleri için de bu halka baskı peşindeler, yine savaş peşindeler. Savaş senaryoları yine gündemde. Bütün bakanlar, bütün kurmaylar, tek bildikleri savaş. “Kandil’e gideceğiz, 30 kilometre girdik, şurayı aldık, burayı aldık.” Aynı 7 Haziran öncesi ve sonrası gibi. İnsanların hayatıyla oynayarak ölümlerden medet umarak seçim hesabı yapıyorlar.

Savaşa son vermek bizim elimizde. Nasıl yaşamak istiyorsak onu tercih etmeliyiz. 24 Haziran’da ya savaşa ya barışa evet diyeceğiz. Ya Erdoğan iktidarına ya demokrasiye evet diyeceğiz. Geleceğimizi biz belirleyeceğiz. Biz diyoruz ki, gelin barışa umuda HDP’ye evet deyin.

Çözümsüzlükten beslenmek istiyor; çünkü savaş onlar için bir gelir kapısı, rant kapısı, siyaset kapısı. “”Kürde düşmanlık yaparım, savaşı politikaya çeviririm, 16 yıllık iktidarıma bir 5 yılda daha eklerim” diyor. Ama herkes yalanın farkında. BEDELLİ ASKERLİĞİ SEÇİM RÜŞVETİ YAPTILAR Her şeyi seçim rüşveti haline getiriyorlar. Bedelli askerliği bile. Başbakanlıkta çalışan bir arkadaş var ya, Binali Yıldırım, “24 Hazirandan sonra bedelliyi düşüneceğiz” diyor. Bedelli askerliği isteyen gençler oy versin diye. Her şeyleri ticaret. Halkın siyasi iradesini de oyunu da ticarete mevzu yapıyor. Kimsenin oyu satılık değil. Bu bedelli askerlik mevzusuna son vereceğiz. Zorunlu askerlik diye bir şey olmaz. Bir ülke savunma stratejisini belli bir konsepte oturtur, ihtiyacı belirler, bütçe oluşturur, istihdamı sağlar. Zorunlu askerliğe son vereceğiz, vicdani ret hakkı en temel haklardan biridir.