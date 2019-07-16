HDP Eş Başkanı Buldan: 15 Temmuz’un ardından demokratik siyasete darbe yapıldı

Grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ‘15 Temmuz darbe girişimiydi ama sonunda da OHAL ilanı ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte demokratik siyasete de bir darbe yapıldı’ dedi.

Meclis grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşmasının görüldüğünü hatırlattı. Buldan, başta Demirtaş olmak üzere tutuklu HDP’lilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ettiklerini ifade etti söyledi.

‘DEMOKRATİK SİYASETE DARBE YAPILDI’

15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadıklarını söyleyen Buldan, "15 Temmuz darbe girişimiydi ama sonunda da OHAL ilanı ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte demokratik siyasete de bir darbe yapıldı. Arkadaşlarımız demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler. Darbenin siyasi ayağını açığa çıkartmayan, gizleyen anlayış demokratik siyaset yürütenleri, muhalifleri cezaevine atarak bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır” diye konuştu.