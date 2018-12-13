HDP Diyarbakır binasına polis baskını: 49 gözaltı

Tutuklu HDP milletvekili Leyla Güven’e destek için açlık grevi yapılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na polis baskını düzenlendi, 49 kişi gözaltına aldı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na dün akşam saatlerinde düzenlenen polis baskınında 49 kişi gözaltına alındı.

Tutuklu olarak Diyarbakır Cezaevi’nde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmesi talebiyle 8 Kasım’da başlattığı açlık grevine destek vermek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda da açlık grevi başlatılmıştı.

Polis ekiplerinin, akşam saatlerinde HDP binasına düzenlediği baskında 49 kişi gözaltına alındı.

Üç gün önce de HDP il binasında Güven’e destek için açlık grevi yapan 25 kadın gözaltına alınmıştı.