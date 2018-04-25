HDP Demirtaş kararını verdi

HDP'nin 24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ı aday göstermesi büyük ölçüde netlik kazandı.

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin ilk tur adayı büyük oranda Selahattin Demirtaş olacak.

Edirne Cezaevi'nde bulunan ve 30 Nisan’da karar duruşmasına çıkacak Demirtaş’ın burada ceza alması durumunda dahi seçimlere katılmasında engel olmadığı belirtiliyor. Olası bir cezanın kesinlik kazanmasının 24 Haziran sonrasına kalabileceği yorumu da yapılıyor. Bu ortamda risk alınarak Demirtaş’ın aday olması görüşü öne çıkıyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre tutuklu bulunan Demirtaş’ın durumuyla ilgili yapılan hukuki değerlendirmede eski HDP Eş Genel Başkanı'nın adaylığının önünde bir engel olmadığı ifade edildi. Son kararın bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından netlik kazanması bekleniyor.