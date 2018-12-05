HDP, Demirtaş için adalet nöbeti başlatacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iki yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için adalet nöbeti başlatacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan ve dün "terör örgütü propagandası yapmak" suçun aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası onan Selahattin Demirtaş için adalet nöbetleri başlatacaklarını söyledi.

28 gündür dönüşümsüz açlık grevinde olan tutuklu milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla 9 milletvekiliyle birlikte Meclis’te 2 gün grevine başlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demirtaş'ın cezasının onanmasını değerlendirdi.

Artı Gerçek'e konuşan Buldan, "AİHM kararının hukuki, Demirtaş ve HDP'li siyasilerin cezaeviden olmasının ise siyasi bir karar olduğunu" belirterek "AİHM kararı bağlayıcıdır. Türkiye’nin bu karara mutlaka uyması gerekiyor. Herkesin Demirtaş ve onun şahsında tüm tutuklu arkadaşlarımıza sahip çıkması gerekiyor. Başlattığımız bazı görüşmeler var, baro başkanlarının açıklamaları oldu, bundan sonraki dönemde adalet nöbetleri başlatacağız. Demirtaş şahsında tüm seçilmiş arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

NÖBETİN NEREDE TUTULACAĞI BELLİ DEĞİL

Adalet nöbetlerinin nerede tutulacağının henüz belli olmadığını söyleyen Buldan, "Belli olunca kamuoyuna duyuracağız. İlk etapta İstanbul’dan başlatmayı planlıyoruz. Süresiz bir eylem olacak. Selahattin Demirtaş’ın 20 Kasım’dan itibaren serbest kalması gerekiyor. Hala cezaevinde olması büyük bir hukuksuzluk. Serbest kalana kadar adalet nöbetlerinin de devam etmesini planlıyoruz. Burada herkesin gelip sözünü söylemesi, Selahattin Demirtaş’a sahip çıkması lazım. Türkiye’de vicdan sahibi insanların, aydınların, yazarların, sanatçıların, STK’ların, demokratik kitle örgütlerinin yani bu hukuksuzluğu kabul etmeyen herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.