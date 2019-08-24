HDP Davutoğlu'nın çözüm süreci açıklamalarına Meclis araştırması istedi

'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz' diyerek 7 Haziran-1 Kasım sürecini hatırlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözlerinin araştırılması için HPD Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün gittiği Sakarya’da yaptığı açıklamalar sonrasında HDP, TBMM’ye başvurarak Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Davutoğlu’nun bu sözlerinin ardından HDP konuyu Meclis’e taşıyarak, 2014-2016 yılları arasında yaşanan saldırı ve katliamların araştırılması, Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin tüm açıklığı ile ortaya çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesini istedi.

AKP’nin 18. kuruluş yıldönümüne davet edilmeyen Ahmet Davutoğlu, Sakarya’da yaptığı konuşmada ''Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz’' demişti.