HDP, cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarihi duyurdu

Van'da konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu ve "AKP'yi bölgede tabela partisi haline getireceğiz" dedi.

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Van'ın Erciş ilçesinde halkla bir araya geldi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 24 Haziran seçimlerinde Kürt halkı başta olmak üzere, Türkiye halklarının AKP-MHP ittifakına "Artık sizi istemiyoruz" diyeceğini belirten Buldan, "Kürt halkı, değerlerini ve iradesini yok sayanlara tarihi ders verecektir. Erciş Belediye eş başkanı Diba Keskin, halen cezaevinde rehin tutuluyor. Belediye başkanlarınız, siyaset yapan arkadaşlarınızı cezaevinde rehin tutabilirler ancak tüm seçilmişlerimiz 25 Haziran tarihinde yine seçilecek ve sizin yanınızda olacaklardır. Erciş halkı artık korkularını yenmelidir. Erciş halkı ayakta durmalıdır" dedi.

Buldan, "AKP'ye artık bu coğrafyada tek bir oy gitmemelidir. AKP'yi Erciş'te, Van'da hatta Türkiye'de tabela partisi haline getireceğiz" diye konuştu.

"ADAYIMIZI 3 MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

HDP olarak cumhurbaşkanı adaylarını 3 Mayıs'ta açıklayacaklarını dile getiren Buldan, "Birinci turda HDP'nin adayı kazanacak. Biz, siz, HDP ve Erciş kazanacak" diyerek konuşmasını tamamladı.