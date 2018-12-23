HDP: Çok yakında adaylarımızı açıklayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, 'Tek başımıza seçimi alacağımız her yerde hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında adaylarımızı açıklamaya başlayacağız' dedi.

HDP Aydın İl Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, burada yaptığı konuşmada, "kararlı bir şekilde yürümeye ve çalışmaya devam ettiklerini", "Türkiye'ye barış ve özgürlük gelene kadar bu yoldan vazgeçmeyeceklerini" söyledi.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, şunları kaydetti:

"31 Mart, sadece yerel seçim değildir. Bu iktidarın sonunun başlangıcı olabilmesi için bir mücadele sürecidir. Bu sürece kadar yapacaklarımız hepimiz için önemlidir. Bu ülkeyi yerellerden başlayarak bunlardan kurtaracağız. Kayyumlardan, bu zihniyetten Türkiye'yi kurtaracağız. Tek başımıza seçimi alacağımız her yerde hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. Göreceksiniz bu çalışmalar sonucunda yerelin iradesi, sizlerin iradesi sandıktadır. Bize düşen o sandıklara, geleceğimize sahip çıkmaktır. Kapı kapı, ev ev çalışacağız. Hepimiz görev alacağız. Sandık görevlisi olacağız, müşahit olacağız. Okul sorumlusu olacağız. Nerede bir iş varsa muhakkak o işin ucundan tutacağız."