HDP: Bölgedeki oy kaybında OHAL ve göç etkili oldu

HDP’de 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik parti organlarında yapılan değerlendirmelerde, partinin oy deposu olan bölge illerinde oy kaybetmesinde OHAL'in ve göçün etkili olduğu görüşü ağır basıyor. Ayrıca batıdan gelen oyların HDP'nin yeni dönemdeki siyasetine yansıtılacağı yorumları yapılıyor.

HDP’de 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik parti organlarında başlayan değerlendirme çalışmaları önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başlarken, dün de Parti Meclisi toplantısıyla devam etti. Yapılan ilk değerlendirmelerde bölgede oy kaybı yaşanmasına karşın batıda büyük oranda artış yaşanmasının nedenleri ele alınırken, seçim dönemindeki eşit olmayan koşullar ve engellemeler de tartışılıyor. Parti içinde yapılan seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmalarına bugün 27. dönemde parlamentoda görev yapacak 67 milletvekilinin katılımıyla yeni dönemin ilk grup toplantısı basına kapalı olarak yapılacak.

OHAL VE GÖÇ ETKİSİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, toplantıda HDP’nin oy deposu olan bölge illerinde kaybettiği oyların nedeni olarak ilk sırada OHAL’in etkisi gösterildi. İkinci olarak da sokağa çıkma yasakları ve hendek olayları sırasında yaklaşık 200 bin kişinin göç ettiği, bunun da bölgenin demografik yapısını değiştirdiği belirtildi. Parti içinde yapılan değerlendirmelere göre, bölgedeki oy kaybının milletvekili kayıplarına neden olduğu ancak bir bütün olarak ele alındığında HDP’nin barajı geçip geçmeme konusunda belirleyici bir oran olmadığı görüşü öne çıktı. Bölgedeki oy kaybının demokratik koşulların uzaklaşılmasından kaynaklandığı, oy kaybının toplamda 150 bini geçmediği ifade edildi.

'CHP'YE TEPKİNİN ETKİSİ'

HDP’nin yeni dönemde izleyeceği politikalara yönelik parti içinde yapılan tartışmalarda batıdan gelen oyun etkisinin gözardı edilemeyeceği yorumları yapılıyor. HDP’nin milletvekili profilinin de batıdan gelen oylarla birlikte kısmen değiştiği, "sol ve sosyalist eksenli isimler"deki artışın doğrudan partinin politikasında belirleyici olacağı yorumları yapılıyor. Batıdan rekor oranda gelen oylarda "HDP’nin muhalefet tarafından da yok sayılması ve CHP’nin dokunulmazlıklar konusundaki yanlış kararı"na verilen tepkilerin bir yansıması olduğu da ifade ediliyor.