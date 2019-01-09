HDP belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP 31 Mart seçimlerinde birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart seçimleri öncesi HDP birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, İstanbul ve Ankara adayları konusunda ise, "Bunlar bugünkü tartışmada masada. Yarın ya da öbür gün yapılacak açıklamada bunları da söyleyeceğiz" dedi.

HDP'nin açıkladığı adayların bir bölümü şöyle:

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı



İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt



Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtha



Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç



Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir



Başkale: Şengül Polat - Erkan Acar



Gürpınar: Rojbin Akdağ - Kemal Güler



Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker





MARDİN



Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk - Figen Altındağ



Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut



Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday



Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran



KARS



Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi



MUŞ:



Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık



Bulanık: Eylem Suruca - Adnan Topçu



Malazgirt: Gülay Çelik - Erdal Çakar



Varto: Ülkü Baytaş - Gıyasettin Aydemir



BATMAN



Batman Merkez: Songül Korkmaz - Sabri Özdemir



BİTLİS:



Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan - Faruk İşler



Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe



HAKKARİ



Yüksekova: Remziye Yaşar - İrfan Sarı



Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat



Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer



Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan - Emin Bulgan





AĞRI:



Doğubayazıt: Yıldız Acar - Cesim Çakçı



Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün





MALATYA



Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,



ŞIRNAK



Cizre: Mehmet Ziriğ - Berivan Kutlu



Silopi: Adalet Fidan - Sülayman Şavluk



İdil: Songül Erdem - Niyazi Çevrim



Fındık Beldesi: Ahmet İmre - Sevim İmre



Uludere: Selahattin Ürün - Feride Yaman



DİYARBAKIR



Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir



Bağlar: Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan



Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek



Lice: Salime Zingil - Tarık Mercan



Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu



Bismil: Gülşen Özer - Orhan Ayaz



EĞİL: Gülistan Ensarioğlu - Mustafa Akkul



BİNGÖL



Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl



ERZİNCAN



Çağlayan: Özlem Demir - Veli Pınar Çağlayan

