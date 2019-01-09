HDP belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Mart seçimleri öncesi HDP birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, İstanbul ve Ankara adayları konusunda ise, "Bunlar bugünkü tartışmada masada. Yarın ya da öbür gün yapılacak açıklamada bunları da söyleyeceğiz" dedi.
HDP'nin açıkladığı adayların bir bölümü şöyle:
Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtha
Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç
Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir
Başkale: Şengül Polat - Erkan Acar
Gürpınar: Rojbin Akdağ - Kemal Güler
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk - Figen Altındağ
Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran
KARS
Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi
MUŞ:
Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık
Bulanık: Eylem Suruca - Adnan Topçu
Malazgirt: Gülay Çelik - Erdal Çakar
Varto: Ülkü Baytaş - Gıyasettin Aydemir
BATMAN
Batman Merkez: Songül Korkmaz - Sabri Özdemir
BİTLİS:
Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan - Faruk İşler
Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe
HAKKARİ
Yüksekova: Remziye Yaşar - İrfan Sarı
Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat
Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan - Emin Bulgan
AĞRI:
Doğubayazıt: Yıldız Acar - Cesim Çakçı
Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün
MALATYA
Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız,
ŞIRNAK
Cizre: Mehmet Ziriğ - Berivan Kutlu
Silopi: Adalet Fidan - Sülayman Şavluk
İdil: Songül Erdem - Niyazi Çevrim
Fındık Beldesi: Ahmet İmre - Sevim İmre
Uludere: Selahattin Ürün - Feride Yaman
DİYARBAKIR
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir
Bağlar: Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan
Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek
Lice: Salime Zingil - Tarık Mercan
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu
Bismil: Gülşen Özer - Orhan Ayaz
EĞİL: Gülistan Ensarioğlu - Mustafa Akkul
BİNGÖL
Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl
ERZİNCAN
Çağlayan: Özlem Demir - Veli Pınar Çağlayan