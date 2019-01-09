HDP belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP 31 Mart seçimlerinde birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.
Çarşamba, 09 Ocak 2019 14:29

31 Mart seçimleri öncesi HDP birçok il ve ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, İstanbul ve Ankara adayları konusunda ise, "Bunlar bugünkü tartışmada masada. Yarın ya da öbür gün yapılacak açıklamada bunları da söyleyeceğiz" dedi.

HDP'nin açıkladığı adayların bir bölümü şöyle:

Van Merkez: Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı
 
İpekyolu: Azim Yacan- Şehzade Kurt
 
Edremit: Gülcan Kaçmaz Sağyiğit - Seyfettin İtha 
 
Özalp: Dilan Öğrenci - Yakup Almaç 
 
Çaldıran: Leyla Adsak - Faruk Demir 
 
Başkale: Şengül Polat - Erkan Acar
 
Gürpınar: Rojbin Akdağ - Kemal Güler
 
Gevaş: Melek Arapoğlu- Veysi Şeker
 
 
MARDİN
 
Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk - Figen Altındağ 
 
Nusaybin: Semire Nergiz -Ferhat Kut 
 
Kızıltepe: Nülifer Elik Yılmaz- Salih Kuday
 
Derik: Mülkiye Esmez -Mehmet Şerif Kıran 
 
KARS
 
Kars Merkez: Ayhan Bilgen – Hatice Orhankazi 
 
MUŞ:
 
Muş Merkez: Sibel Genç – Sırrı Sakık 
 
Bulanık: Eylem Suruca - Adnan Topçu
 
Malazgirt: Gülay Çelik - Erdal Çakar
 
Varto: Ülkü Baytaş  - Gıyasettin Aydemir
 
BATMAN
 
Batman Merkez: Songül Korkmaz - Sabri Özdemir
 
BİTLİS:
 
Bitlis Merkez: Zekiye İlbasan - Faruk İşler
 
Tatvan: Serap Çakmak - Habip Yeşiltepe 
 
HAKKARİ 
 
Yüksekova: Remziye Yaşar - İrfan Sarı 
 
Çukurça: Hevidar Ertunç- Ebubekir Kanat 
 
Şemdinli: Felem Aker – Sami Beşer 
 
Büyükçiftlik: Gülcan Ceylan - Emin Bulgan 
 
 
AĞRI:
 
Doğubayazıt: Yıldız Acar - Cesim Çakçı 
 
Diyadin: Hazal Aras - İhsan Yenigün  
 
 
MALATYA
 
Arvguvan: Seda Gültüten- İlhan Yıldız, 
 

ŞIRNAK
 
Cizre: Mehmet Ziriğ - Berivan Kutlu 
 
Silopi: Adalet Fidan - Sülayman Şavluk 
 
İdil: Songül Erdem - Niyazi Çevrim 
 
Fındık Beldesi:  Ahmet İmre - Sevim İmre 
 
Uludere: Selahattin Ürün - Feride Yaman 
 

DİYARBAKIR 
 
Sur: Filiz Buluttekin -Cemal Özdemir 
 
Bağlar: Zübeyda Zümrüt - Zeyat Ceylan 
 
Yenişehir: Belgin Diken -İbrahim Çiçek 
 
Lice: Salime Zingil - Tarık Mercan 
 
Silvan: Naşide Toprak- Abbas Hilmi Azizoğlu 
 
Bismil: Gülşen Özer - Orhan Ayaz 
 
EĞİL: Gülistan Ensarioğlu - Mustafa Akkul 
 
BİNGÖL
 
Karlova: Evin Özen -Özkan Bingöl 
 
ERZİNCAN
 
Çağlayan: Özlem Demir - Veli Pınar Çağlayan 
 