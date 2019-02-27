HDP başvurusu reddedilen adayının yerine yeni bir ismi aday gösterdi

HDP, hakkındaki hapis cezaları nedeniyle adaylık başvurusu kabul edilmeyen Sabri Özdemir'in yerine Mehmet Demir'i Batman adayı gösterdi.

Batman Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından HDP'li Sabri Özdemir'in 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için yaptığı başvuru, adli sicil kaydında bulunan biri 5 ay, diğeri 11 ay 20 gün olan ertelenen hapis cezaları nedeniyle kabul edilmedi.

HDP, adaylık başvurusu kabul edilmeyen, yaptığı itiraz da reddedilen Özdemir'in yerine Batman Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Demir'in adını Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bildirdi.

Sabri Özdemir, 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınarak, yerine kayyum atamıştı.