HDP adayını ne zaman açıklayacağını duyurdu

HDP, cumhurbaşkanı adayını gelecek hafta içi kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi HDP'den adaylık açıklaması geldi.

"Mutabakatla belirleyecekleri Cumhurbaşkanlığı adaylarını gelecek hafta içi kamuoyuna açıklayacağını" söyleyen HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, seçim kampanyalarını herkesin üzerinde buluşabileceği demokratik bir zeminde yürüteceklerini söyledi.

DEMİRTAŞ İDDİASI

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de henüz partinin yetkili organlarında karar alınmamasına karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi dillendiriliyor. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan Demirtaş hakkında pek çok dava süreci devam etmesine karşın bugüne kadar hiçbir ceza almadı. Partide Demirtaş’ın adaylıkla ilgili takvimin başlayacağı tarihe kadar ceza almaması durumunda adaylığının büyük oranda netleşeceği yorumları yapılırken; ceza alması halinde de hakkındaki karar kesin hüküm olmadığı için aday olabileceği yorumları yapılıyor.