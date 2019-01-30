HDP aday göstermediği yerlerde kimi destekleyeceğini işaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, İzmir, Antep, Adana, Mersin ve Urfa'da aday çıkarmama kararı alan HDP'nin bu illerde kimi destekleyeceği tartışma konusu olurken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Buldan, “HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde CHP’yi destekleyeceğiniz söyleniyor” sorusuna, "AKP ve MHP’yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz" yanıtını verdi.

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Pervin Hanım’a “HDP’nin aday çıkarmadığı yerlerde CHP’yi destekleyeceğiniz söyleniyor” diye sordum.Buldan, “Yok” demedi. Tam aksine, CHP ile işbirliği mesajı verdi. “Başından beri demokratik güç birliğinden yana olduğumuzu söylüyoruz. AKP ve MHP’yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz” dedi. HDP İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkan adayı çıkarmadı. 24 Haziran seçimlerinde HDP, İstanbul’da yüzde 12.7, İzmir’de 11.5, Adana’da ise 13.5 oranında oy almıştı. Önemli bir oy oranı. Pervin Buldan, “Örgütümüzden gelecek yeni raporlar doğrultusunda aday çıkarmayacağımız yeni yerleri ilan edeceğiz” dedi. Buldan’ın bu sözlerinden işbirliğinin sadece üç büyükşehirle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Kulislerde HDP’nin yedi yerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor.