'HDP, 2019 için görüşeceği üç partiyi belirledi' iddiası

HDP'nin 2019 başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı toplantının ardından görüşme yapacağı partileri belirlediği ileri sürüldü.

2019 için şu ana kadar sessiz bir süreç geçiren HDP, Merkez Yürütme Kurulu'nda seçim gündemini masaya yatırdı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP 2019 seçimleri ya da olası bir erken seçime yönelik çalışmalara dün itibarıyla resmen başladı.

Edinilen bilgiye göre milletvekillerinin katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından seçime yönelik yol haritasını içeren taslak strateji planlaması yarın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da ele alınacak. MYK’da yapılacak görevlendirmelerin ardından bölgede DBP başta olmak üzere bazı siyasi partilerle görüşmeler yapılacağı, batıda da EMEP, ÖDP gibi partilerle temas kurulacağı belirtiliyor. Siyasi partilerden gelen öneriler kapsamında yapılacak ekleme ve değişikliklerin ardından PM toplantısında HDP’nin 2019’a yönelik yol haritası netleşmiş olacak. PM toplantısı 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.