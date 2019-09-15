HDK Sözcüsü Koçyiğit: HDP çözümün adresidir

HDK'nın 9’uncu dönem 4’üncü Genel Meclis toplantısında konuşan HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP il binası önünde devam eden 'anneler' eylemine ilişkin, '18 yıldır iktidarda olanlar HDP’nin kapısında oturuyorsa bu iyi bir sonuçtur, HDP çözümün adresidir' dedi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 9’uncu dönem 4’üncü Genel Meclis toplantısını İstanbul’da gerçekleştiriyor.

Toplantıya HDK Eş Sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu, HDK meclis yöneticileri ve delegeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Gülistan Kılıç Koçyiğit yaptı.

Belediyelere atanan kayyumların darbe sisteminin devamı olduğunu, HDP’yi kriminalize etme amacının güdüldüğünü belirten Koçyiğit, HDP önünde devam eden "anneler" eylemine ilişkin, “Barış iklimini ortadan kaldıranlar yeniden savaşı başlatanlardır. HDP’nin barış merkezi olmasını doğru buluyoruz. Buna anlam biçmek gerekiyor. Ama hiç kimse AKP ve MHP’nin oyununa gelmemelidir. AKP’li bakanların HDP önünde bulunması iyi bir sonuçtur. Biz devletin iflas ettiğini söylemiştik. 18 yıldır iktidarda olanlar HDP’nin kapısında oturuyorsa bu iyi bir sonuçtur, HDP çözümün adresidir” diye konuştu.

Koçyiğit, “Bu iktidar Cumartesi Anneleri’ni, Barış Anneleri’ni darp eden bir anlayışın savunucusudur. AKP’nin bu kirli politikalarına karşı set çekmeliyiz” dedi.