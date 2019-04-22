'Hazreti İsa' olduğunu söyleyen öğretmen açığa alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 'kendisinin Hazreti İsa olduğunu' söyleyen İngilizce öğretmeni açığa alındı.

Antalya Serik'te "Hazreti İsa" olduğunu söyleyen bir öğretmen açığa alındı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA'ya yaptığı açıklamada, Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylediği ve kıyametle ilgili iddialarda bulunduğu" bilgisi üzerine olaya müdahale ettiklerini belirtti.

Gerekli tahkikatı başlattıklarını anlatan Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdim. Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik. Müfettiş gerekli soruşturmayı yapacak. Taraflardan ve öğrencilerden bilgiler alınacak. Soruşturma sonrasına göre hareket edilecek" dedi.