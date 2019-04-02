'Haziran ayında partinin başına Berat Albayrak geçecek' iddiası

31 Mart seçimleri sonrası AKP'ye ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. TV 5 ekranlarında konuşan gazeteci Nuray Başaran ve Orhan Uğurluoğlu, AKP'de genel başkan değişikliğinin de gündeme gelebileceğini ileri sürdü.

31 Mart seçimlerinin sonucunu Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV 5 ekranlarında değerlendiren gazeteci Nuray Başaran ve Orhan Uğurluoğlu, ilginç iddialarda bulundu.

Gazeteci Nuray Başaran, "Haziran ayında bir AKP Kongresi hazırlığı konuşuluyor, bu kongrede yönetime yeni isimlerin, genç isimlerin geleceği belirtiliyor. Hatta partili cumhurbaşkanı noktasında Erdoğan'ın kafasında farklı bir fikir oluştuğu da kulislerde konuşuluyor" derken, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise Erdoğan’ın bakanlardan memnun olmadığını ve bakanları araştırdığını söyledi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, balkon konuşmasında işaret ettiği reformları değerlendirirken, Maliye ve Hazine Bakanı olan Berat Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı'na atanabileceğini söyledi. Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına Berat Albayrak'ın geçebileceğini ileri süren, Uğuroğlu, “Eğer Haziran'da kurultay olursa Erdoğan, Berat Albayrak'ı AK Parti Genel Başkanlığı’na da aday gösterebilir” dedi.



