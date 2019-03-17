Hazineciler define ararken göçük altında kaldı

İstanbul Silivri'de bir evin altında define aramak için tünel kazan iki kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. VALİLİK'TEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silivri ilçesi Gümüşyaka mahallesi dağlalesi sokakta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 şüpheli şahıs 12.03.2019 günü kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren şahıslardan 2 şüphelinin karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup, 2 şahsa ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır."