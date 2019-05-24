Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün Berat Albayrak'ın açıkladığı finansman paketi sonrası Reuters'da yer alan haberle ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlık Reuters'ın haberinin paketi 'kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığını' öne sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün Berat Albayrak'ın açıkladığı İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) adını taşıyan finansman paketiyle ilgili Reuters'da yayımlanan haberle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada Reuters'In haberinin paketi "kasıtlı olarak karalama amacı taşıdığı" öne sürüldü.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır. Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Reuters, Albayrak'ın açıklamasından sonra da Türk Lirası'nın toparlanmadığını belirttiği haberinde, Pictet Varlık Yönetimi'nden kıdemli ekonomist Nikolay Markov'un da görüşlerine yer vermişti. Markov Reuters'a yaptığı yorumda "Programın kapsamına bakarsak şimdi bu konuyu daha ciddi ele alıyorlar gibi. Ancak bu önlemler en temel makro sorunları ele almıyor, bunlara geçici önlemler olarak bakmak gerekir" demişti.