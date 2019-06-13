Hazine Mayıs'ta 14 milyar 661 milyon lira açık verdi

Hazine'nin nakit dengesi, mayıs ayında 14 milyar 661 milyon lira açık verdi. Yılın ilk 5 ayında gelirler yüzde 16 artışla enflasyonun altında kaldı, giderler yüzde 32 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, Hazine'nin nakit dengesi, mayıs ayında 14 milyar 661 milyon lira açık verdi.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 74 milyar 247 milyon, nakit giderleri 88 milyar 908 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 80 milyar 429 milyon, faiz ödemeleri ise 8 milyar 479 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 6 milyar 182 milyon lira açık verdi.

Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 66 milyar TL olan giderler 89 milyar sınırına yaklaştı.

Yılın ilk 5 ayında ise gelirler yüzde 16 artışla enflasyonun altında kaldı, giderler yüzde 32 arttı. Nakit açığı 6 kat arttı.