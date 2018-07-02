Hazine kasası seçimden önce 40 milyar lira azaldı

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Hazine'nin kasasındaki kamu mevduatının 12 günde 40 milyar lira eridiği belirtildi. Uzmanlar, bu paranın seçim öncesi harcamalar için kullanılmış olabileceğini söylüyor.

Kamu mevduatının seçimden birkaç hafta önce neredeyse eridiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker’in haberine göre Hazine’nin kasasında bulunan nakit paranın 1-13 Haziran tarihleri arasında 49,9 milyar liradan 9 milyar 614 milyon liraya kadar indi. Yani, Hazine’nin her an kullanıma hazır olan parası iki haftada yaklaşık 40 milyar lira azaldı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık bilançosuna göre Hazine’ye ait mevduat 1 Haziran’da 49 milyar 921 milyon 91 bin lira seviyesindeydi. Bu para 8 Haziran’da 32 milyar 546 milyon 238 bin liraya,

13 Haziran’da 9 milyar 614 milyon liraya kadar indi.

15 Haziran sonunda ise 10 milyar 349 milyon 600 bin seviyesinde gerçekleşen nakit TL miktarı, 22 Haziran’da 20 milyar 230 milyon 716 bin lira oldu.

Hazine’nin elindeki nakit en son Nisan 2017’de tek haneli rakamları görmüştü.

TCMB verilerine göre 21 Nisan 2017’de 6 milyar 34 milyon 428 bin liralık Hazine’ye ait kamu mevduatı söz konusuydu.

‘SEÇİM ÖNCESİ HARCAMALAR İÇİN KULLANILMIŞ OLABİLİR’

Söz konusu dönemde emeklilere bayram ikramiyesi ve bayram öncesi aylıkların erken ödenmesi gibi harcama kalemlerinin bu denli azalmayı tam olarak açıklamıyor.

Uzmanlar ise kamu mevduatının seçim öncesi harcamalar için de kullanılmış olabileceğini söyledi.

Bürümcekçi Danışmanlık’tan ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Hazine’nin TL mevduatının 1 Haziran’daki 49.9 milyar TL seviyesinden 13 Haziran’da 9.6 milyar TL seviyesine inmesinde, en önemli etken yaklaşık 12 milyar TL boyutunda olduğu konuşulan emekli ikramiyelerinin ve rutin olarak ay ortası yapılan kamu maaş ödemelerinin bayram öncesi gerçekleşmesi oldu. Ancak bu iki etken hazine mevduatında görülen 40 milyar TL azalışı tam olarak açıklamıyor. Aradaki fark yine seçimler öncesi gerçekleştirilen başka bazı ödemeleri de (tarımsal destekleme, hane halkına transfer vb) içeriyor olabilir” diye konuştu.

BORÇLANMA FAİZİNİ YÜKSELTTİ

Hazırda bulunan nakit para, ani sermaye duruşlarına veya sıcak paranın kaçmasına karşı başvurulacak en etkili önlem olmanın yanı sıra spekülatif ataklara karşı da iyi bir bariyer olarak nitelendiriliyor; piyasadaki dalgalanmalara karşı güvence olan paranın varlığı, sert faiz artışlarını yumuşatıyor. Buna göre Hazine’nin nakdinin azalması dolayısıyla geçen hafta piyasalarda borçlanma faizi de yükseldi. Hazine’nin 19 Haziran’da gerçekleştirdiği ihalede beş yıllık tahvil faizi 15 Mayıs’taki yüzde 15,96 seviyesinden yüzde 17,24’e, 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 16,61’den yüzde 19,35’e fırladı.

HAZİNE DÖVİZ BOZDURMADI

TL nakdin eridiği dönemde Hazine’nin döviz mevduatı ise değişmedi.

Verilere göre 1 Haziran’da TL karşılığı 10 milyar 728 milyon 866 bin lira olan döviz mevduatı, 15 Haziran tarihinde 10 milyar 831 milyon 3 bin lira oldu.

Hazine altınlarının TL karşılığı ise aynı dönemde 64 milyon 563 bin liradan 67 milyon 413 bin liraya çıktı.