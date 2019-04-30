Hazine iç piyasadan 49.3 milyar lira borçlanacak

Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde, toplam 52 milyar lira iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 49,3 milyar lira borçlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi iç borçlanma stratejisi kapsamında Hazine üç ayda 49,3 milyar lira borçlanacak.

Yapılan plana göre:

Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira,

Haziran'da toplam 11.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 11.0 milyar lira,

Temmuz'da toplam 21.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 19.5 milyar lira iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine, önümüzdeki üç aylık dönem için iç borçlanma programı kapsamında, Mayıs'ta 4 ihale, Haziran'da 4 ihale 1 sukuk ve Temmuz'da 4 ihale ile borçlanacak.