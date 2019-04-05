Hazine Bakanlığı'na bağlı birimlerin İstanbul'a taşınacağı iddia edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok birimin Ankara'dan İstanbul'a taşınacağı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birimlerin İstanbul'a taşınacağı ileri sürüldü.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili bilgisi olan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı birçok birimin Ankara'dan İstanbul'a taşınacağını belirtti. İstanbul'a finans merkezi yapmaya yönelik adımları desteklemek için bu kararın alındığı ifade edildi.

Kaynaklara göre, ilk olarak Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü taşınacak.

Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün de bakanlıktan ayrılarak kurumdan bağımsız bir denetim ve düzenleme otoritesine dönüştürüleceği kaydedildi.

Bir diğer kaynak da, daha fazla birimin taşınmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

31 Mart yerel seçimler nedeniyle yapısal değişikliklerin beklemeye alındığını da dile getiren kaynaklar, duyurunun gelecek hafta yapılabileceğini söyledi.