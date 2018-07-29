'Hayvan hakları kanunu Meclis’ten geçecek'

Hayvanlara yönelik şiddet haberlerine her geçen gün yenileri eklenirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuya ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'ten geçirileceğini açıkladı.

Hayvanlara yönelik şiddet eylemlerini caydırmaya yönelik CHP'nin teklif ettiği yasal düzenlemeler kabul edilmezken, AKP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvanlara karşı işlenen, vicdan ve merhametle bağdaşmayan eylemleri suç haline getiren düzenlemenin AK Parti teklifi ile en kısa sürede Meclisten geçeceğine inanıyorum" dedi.

Abdülhamit Gül, 24 Haziran seçimleri sonrası yapılacak ilk çalışmanın, hayvan haklarına ilişkin düzenlemenin kanunlaştırılması olacağını söylemişti ancak Meclis bedelli askerlik düzenlemesi sonrası tatile girdi.