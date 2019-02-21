Hayvan hakları düzenlemesine tuhaf itiraz: Hayvana tecavüzün 'geleneksel niteliği' varmış!

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu kurulurken, hayvan hakları savunucuları bu adımı seçim öncesi yeni bir oyalama taktiği olarak görüyor. Bürokratlardan edinilen bilgiye göre hayvana işkence ve tecavüzün kabahat kapsamından çıkarılıp Ceza Kanunu kapsamına girmesi konusunda Adalet Bakanlığı ciddi bir direnç gösteriliyor. Direncin bir nedeni cezaevlerinin doluluğu olurken, bir diğer nedeni de hayvana tecavüzün 'geleneksel' niteliği olduğu iddiası.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından sunulan Meclis araştırması önergeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre, hayvan hakları ihlalleri yeni kurulan araştırma komisyonunda mercek altına alınacak. Şu an yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişmesi için 2004 yılından bu yana mücadele veren hayvan hakları savunucuları ise komisyon kurulmasına tepkili. 24. Dönemde Çevre Komisyonunda son hâlini alan ve STK'ların birtakım eksikliklerine rağmen büyük oranda üzerinde uzlaştığı, 5199 sayılı Kanun üzerinde değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Genel Kuruluna gelemeden 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle birlikte kadük olmuştu.

31 Mart'taki yerel seçimlerden önce Hayvanları Koruma Kanunu'nda beklenen değişikliklerin yapılacağı sözünü veren Hükûmetin mevcut taslağı yeniletmeyip eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın girişimiyle tekrar bir araştırma komisyonu kurma hamlesi hayvan hakları savunucuları tarafından seçim yatırımı ve oyalama taktiği olarak değerlendirildi.

Bürokratlardan edinilen bilgiye göre hayvana işkence ve tecavüzün kabahat kapsamından çıkarılıp Ceza Kanunu kapsamına girmesi konusunda Adalet Bakanlığı ciddi bir direnç gösteriyor. Kapalı kapılar arkasında yapılan toplantılarda hayvan tecavüzcüleri için hapishanelerde yeterli yer olmadığı belirtilirken, iddiaya göre taşrada hayvana tecavüzün geleneksel niteliği olduğu da bu konuşmalarda gündem edildi.

Öte yandan konuya ilişkin daha önce gündeme gelen bir iddiaya göre, çıkarılacak düzenleme AKP tarafından aynı zamanda "maliyet" olarak da görülüyor.

Mevcut kanunda hayvana tecavüz yasak yerde sigara içmekle eşdeğer tutulmakta, üstelik öngörülen para cezası devlet tarafından ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla taksitlendirilmekte.