Hayrunnisa Gül: Sanki zehirli gaz veriliyor, eşimi öldürmek isteyenler olabilir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracındaki koku Gül'ü rahatsız ederken, konuya el atan eşi Hayrunnisa Gül'ün 'Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?' dediği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracındaki bir arıza "suikast" iddiası olarak gündeme getirildi.

Milliyet yazarı Talat Atilla, devletin tahsis ettiği aracı kullanan Abdullah Gül'ün aracın içindeki kokudan rahatsız olduğunu ve aracı dezenfekte ettirdiğini belirtirken, koku artarak devam edince bu kez egzozun değiştirildiğini yazdı.

Kokunun buna rağmen devam ettiğini belirten Atilla, olaya Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün, “Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?” sözleriyle el koyduğunu dile getirdi.

Hayrunnisa Gül'ün müdahalesi sonrası aracın her zamanki serviste değil başka bir yerde tamir ettirildiğini ve klimanın bozuk olduğunun tespit edildiğini aktaran Atilla, "Bu arada Abdullah Gül’ün cebinden ödediği klimanın faturası, danışmanları tarafından geri ödenmesi için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne gönderilir ama... 'Anlaşmalı olmadığımız bir yerde yapılan tamirat ücretlerini ödememiz mümkün değil' yanıtı verilir. Gül’ün makam aracındaki son durumu sorarsanız... Klimayı değiştirdikten sonra içeriye girdiği düşünülen zehirli gaz (!) tamamen yok oldu!" ifadelerini kullandı.