Hayko Bağdat kararını açıkladı

'Yetmez Ama Evet' diyerek AKP'ye destek veren, şimdiyse HDP'li olduğunu açıklayan Hayko Bağdat, 'Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir' yazısı sonrasında aldığı tepkiler sonrası açıklamada bulundu.

"Yetmez ama evet" diyen ve bir dönem AKP'ye büyük destek veren isimlerden olan Hayko Bağdat, "HDP'liyim" dediği yazısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle hedef almıştı.

Yazısına çok sayıda tepki gelen Bağdat, "Üzülen arkadaşlarımın hatırına içime sığmayan endişelerimi, fikirlerimi geri çekiyorum. Üstelik Selahattin Demirtaş’ın can güvenliğini koruyan politik dengelere zarar verdiğim söylendi. Onlara katılmıyorum. Çok da kızgınım. Ama yurtdışında yaşadığım için, yani ülkemde mücadele etmemin fiziki şartları olmadığı için bu kavgadan çekiliyorum. Bence ben haklıydım. Mesele fikirse, fikrim kötü diye her şey söylenebilirdi bana. Başlığa takılıp yanlış anladılar” diyen Bağdat, yazısını şöyle bitirdi, “Ben bir süre kalemimi durduruyorum. En azından içinde HDP, Demirtaş olan yazılara son veriyorum. Susmalıyım. İnsanlara kötü geliyorum… Biraz ara vermeliyim… Yazabilecek halim olursa arada karalarım başka bir şeyler" ifadelerini kullandı.