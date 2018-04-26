Haydarpaşa Garı'nda kuleler gün yüzüne çıktı

İstanbul’un simgelerinden 109 yıllık Haydarpaşa Garı’nın son hali havadan görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Garı’nda 28 Kasım 2010’da çıkan yangında çatı tamamen yanarken, kuleler de kısmen zarar görmüştü.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarihi garın orijinal haline sadık kalarak restorasyon süreci başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin de onay verdiği süreç sonrası Anıtlar Kurulu kararıyla tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

KULELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Tarihi binada restorasyon sürüyor. Büyük hasar gören tarihi binanın simgelerinden deniz tarafında bulunan iki kulesindeki çalışmalar geçen günlerde tamamlandı. Üzerlerinde bulunan iskelelerinin sökülmesiyle binanın kuleleri ortaya çıktı.

Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar tüm bölümleri elden geçiriliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlar da aslına uygun olarak yenilecek.

Öte yandan hızlı tren hattı sebebiyle yıllardır peronlarda bekleyen eski banliyö trenleri de başka alanlara çekildi. Peronlar boşaltıldı.