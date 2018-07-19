Hayati Yazıcı'dan '28 gün askerlik kalkar mı?' sorusuna yanıt

Bedelli askerlik kapsamında yapılacak 28 gün askerliğe ilişkin tartışmalar sürerken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin konuştu.

28 gün askerlik şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin konuşan Yazıcı, "28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı'nın da değerlendirmeleri vardır" dedi.