Havuzun faizle imtihanı: Reis emretti ama...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk para politikası toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puan indirilerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekildi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'ın talep ettiği üzere faizleri düşürmüş oldu. Havuz yazarları da Merkez Bankası'nın bu adımını bugünkü köşelerinde değerlendirdi. Merkez Bankası'nın doğru adım attığını iddia eden de, beklenenin bu olmadığı söyleyen de var... İşte havuzun faiz indirimi değerlendirmeleri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dün Murat Uysal Başkanlığındaki ilk para politikası toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puan indirilerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekildi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'ın talep ettiği üzere faizleri düşürmüş oldu. Havuz yazarları da Merkez Bankasının bu adımını bugünkü köşelerinde değerlendirdi. Merkez Bankasının doğru adım attığını iddia eden de, beklenenin bu olmadığı söyleyen de var... İşte havuzun faiz indirimi değerlendirmeleri...

TCMB DOĞRU ADIM ATTI

Varlık Fonu A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi Sabah gazetesi yazarı ekonomist Kerem Alkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yaptığı yüzde 4.25'lik faiz indirimi hakkında bir yazı kaleme aldı. Alkin köşesinde "Para Politikası Kurulu toplantısında, tam da para politikası teorisinin ruhuna uygun bir şekilde, TCMB 'mızrağı' sapladı" ifadesini kullandı.

Alkin'in "TCMB’den ‘hakkını verir’ adım" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Para politikası kararlarından elde edilebilecek net etkiyi ya zayıflatıyor, ya da makro ekonomik dengeye yansımasını aşırı geciktiriyordu. Bu nedenle, dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında, tam da para politikası teorisinin ruhuna uygun bir şekilde, TCMB 'mızrağı' sapladı.

Küresel ölçekte, önde gelen merkez bankaları zaten para politikası patikasını 'yumuşak' alana doğru yaklaştırırken, TCMB'nin dünkü ve eylül ayındaki toplantısında 6 ile 6.5 arası bir faiz indirimi alanı şekillenmeye başlamıştı. TCMB, piyasanın dile getirmeyi tercih ettiği beklentiye benzer şekilde, iki toplantıda yapacağı indirimi ya dünkü toplantıda 2.5, eylül toplantısında 3.5, ya da yarı yarıya da yapabilirdi. TCMB, doğru zamanda, doğru hamleyle, gecikmeden, 6-6.5'luk birikimli indiriminin ilk diliminin 4.25 olmasını daha uygun görerek, böyle bir kritik önemde adımın piyasayı canlandırıcı, büyümeve istihdama olası pozitif etkisini geciktirmemiş oldu.

Açık ve net; TCMB bu adımı atmasaydı, TL'nin sağladığı 'yüksek' reel faiz nedeniyle, bilhassa yaz sonuna doğru hızlanabilecek döviz girişi nedeniyle TL'nin değerlenmeye başlaması, Türkiye'nin yeni rekorları koşan mal ve hizmet ihracatını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Bu nedenle, Türkiye'nin dış rekabet becerisi adına da TCMB doğru bir adım attı.

KAPASİTEN KADAR KONUŞ

Karar gazetesinin ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, "Merkez Bankasının dün yaptığı faiz indiriminin yanı sıra başka veriler de açıkladığın söyledi. "Dün Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı. Güven 4,2 puan azaldı ve 98,3’e düştü. Niye düştü?" diye soran Kahveci, "Çünkü üretim düştü, sipariş düştü. Sipariş sadece içeride düşmedi, ihracat siparişleri de düştü" ifadesini kullandı.

Kahveci'nin "Kapasiten kadar konuş!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Dün Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı. Güven 4,2 puan azaldı ve 98,3’e düştü. Niye düştü?

Çünkü üretim düştü, sipariş düştü... Sipariş sadece içeride düşmedi, ihracat siparişleri de düştü. Oysa aynı Merkez Bankası faiz indirim kararında “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmektedir” diyor.

Buradaki rekabeti TÜİK verilerinden görüyoruz. İhracatçı yok pahasına malını yabancılara satıyor. Yani rekabet dediği şey düşük fiyat. Belki de zararına satış...

GÜÇLÜ BİR BÜYÜME MODELİ ŞART

Hürriyet gazetesi yazarı Metin Sipahi bugünkü köşesinde TCMB'nin politika faizinde yüzde 4.25’lik indirime giderek faizi 19.75’e çekmesini değerlendirdi.

Sipahi'nin "Şimdi güçlü bir büyüme modeli şart" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Merkez Bankası dün kritik bir karar aldı ve politika faizinde yüzde 4.25’lik indirime giderek faizi 19.75’e çekti.

Bana göre bu faiz hala yüksek ama daha büyük bir indirim için hepimizin yapması gerekenler var.

Türkiye hızlı bir şekilde yeniden büyüme senaryosuna geçmeli.

Bunu yaparken mutlaka yapısal değişiklikleri de yapmalı.

Türkiye’nin birkaç sektöre bağlı hatta bağımlı büyümeyeceği de ortada...

Kabul ediyorum; inşaat lokomotif ancak Türkiye’nin üretime odaklanması gerekir.

BEKLEDİĞİM FAİZ BU DEĞİLDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün yaptığı yüzde 4.25'lik faiz indirimi hakkında bir yazı kaleme aldı. Beki, Erdoğan ve hükûmet kanadından gelen yorumları hatırlatarak, "Ekonominin süreci yaymaya tahammülü yok deniyor bir yandan. Eski başkan bu yüzden gitmedi mi? Madem çözüm faiz, kaybettiğimiz zamanı da telafi edecek süratte bir acil müdahale daha etkili olmaz mıydı?" diye sordu.

Beki'nin "Beklediğim faiz bu değildi Merkez!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Madem kanaatini koruyor ve 'MB bağımsızken iktidar ne yapsın denmeyip enflasyondaki kötüleşmelerin hesabı benden soruluyor' eleştirilerinde ısrarcı Cumhurbaşkanı...Ve madem Uysal, siyasi otoritenin koyduğu hedefleri gerçekleştirmek üzere oraya getirildi...Bu konuda bir görüş ayrılığı yaşamadığını, enflasyonu sıfırlamak için doğrusunun faizleri sıfırlamak olduğu tezini baştan kabul ettiğini varsayabiliriz.

Ayak direyen, zafiyet gösteren selefinin aksine, yüksek faiz heveslerini kan emici faiz lobisinin başına geçirmeye talip olan o.

Merkez'in faiz direnişi sona erdi, inadı kırıldı gerçi. Ama daha sert bir hamle, bir kararlılık gösterisi, piyasalara yeni Başkan'ın elinin ne kadar ağır olduğunu göstermeye yaramaz mıydı?