Havuzda yok yok: Yeni partinin ismi, Erdoğan'ın stratejisi, CHP'nin yolu

CHP'nin belediyelerdeki istifa hamleleri ve erken seçim istememesi, Erdoğan'ın Babacan ve Davutoğlu ile ilgili adımları, yeni partiye yapılan isim yakıştırmaları... Havuzda konular çeşitlendi. AKP'nin CHP'lileşmesi ve CHP'nin AKP'lileşmesi üzerine değerlendirmeler son günlerin moda konusu. İşte havuzun genişletilmiş gündemi...

CHP'nin belediyelerdeki istifa hamleleri ve erken seçim istememesi, Erdoğan'ın Babacan ve Davutoğlu ile ilgili adımları, yeni partiye yapılan isim yakıştırmaları... Havuzda konular çeşitlendi. AKP'nin CHP'lileşmesi ve CHP'nin AKP'lileşmesi üzerine değerlendirmeler son günlerin moda konusu. İşte havuzun genişletilmiş gündemi...

HUZUR İSLAMDA

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP’den istifa eden eski bakan Ali Babacan’ın kuracağı partinin ismini öğrendiğinde aklına 90’lı yıllarda arabaların arkasına yazılan bir slogan geldiğini söyledi.

Hakan’ın "Millicimiz torpilci de ulusalcımız değil mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

“1990’lı yılların araba arkası yazılarının en başında şu slogan geliyordu:

“Huzur İslam’da.”

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Ali Babacan’ın kuracağı partinin adının “Huzur Partisi” olacağı iddialarını öğrenince... Birden aklıma bu geldi”

BABACAN VE DAVUTOĞLU HEDEFTE

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos ayındaki Kayseri ve Konya ziyaretlerine dikkati çekti. Selvi, Erdoğan’ın bu iki ili ziyaret ederek yeni parti kurma hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nu hedef alacağını söyledi.

Selvi'nin "Erdoğan neden o iki ile gidiyor? başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

“Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor”

AT BU ADAMI CHP

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP’nin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u görevden alması gerektiğini söyledi. Altaylı, “Bu yüzden de CHP, Torbalı Belediye Başkanı’nı ya istifaya davet etmelidir ve belediye meclisinde “etik anlayışına” sahip, nepotizmin kucağına oturmayacağı garanti olan birini yeni başkan olarak seçmelidir. Ya da “Partimiz için siyasi ahlak ve etik bir belediyeden daha önemlidir” dedi

Altaylı'nın "at bu adamı CHP" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Bu yüzden de CHP, Torbalı Belediye Başkanı’nı ya istifaya davet etmelidir ve belediye meclisinde “etik anlayışına” sahip, nepotizmin kucağına oturmayacağı garanti olan birini yeni başkan olarak seçmelidir.

Ya da “Partimiz için siyasi ahlak ve etik bir belediyeden daha önemlidir” diyerek Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur partiden hemen ihraç edilmelidir. Demesinler ki, “AK Partililer farklı mı?” Olmayabilirler”

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İsmail Uygur’un oğlunu genel müdür yardımcısı yapmasına haklı bir tepki gösterdiniz. Sıkıntı yok. Ancak! Aynı tepkiyi AK Parti tarafından birisi yapınca da gösterdiniz mi, gösterebiliyor musunuz, gösterebilecek misiniz?”

CESUR OL

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Temmuz’da partisinin il başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda sarf ettiği “İleride Türkiye tarihi yeniden yazılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin bekasına yaptığı katkı nedeniyle hayırla anılacaktır” sözlerini duyunca Kılıçdaroğlu’nun iktidara verdiği mesajları anımsadığını söyledi.

Özkök’ün "Dört yıl seçim yoksa gerçeğe dönme zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Partisi, 23 Haziran seçiminden ezici bir zaferle çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ilk açıklama şu oldu: “Önümüzde çok ciddi sorunlar var, erken seçime gerek yok...”

Arkasından yaptığı ikinci açıklama, Türkiye’nin S-400 politikasına tam destek vermek oldu.

İktidar açısından bu sözlerin anlamı çok açık: “Önünde 4 yıl var. Bu süreç içinde iç politikaya ilgilenmene gerek yok. Cesur ol. Gerçekçi tedbirlerdi al. Dış politikada iç kamuoyuna değil, dışarıya seslen.”

AKP TABANINDA KAYGILAR VAR

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Avrupa’da, eşcinsel evlilik savrulmasına kadar gelindiğini bunun da Batı’da tedirginliğe neden olduğunu iddia etti. "Orada da 'Aile'yi önemseyen ve bu cinsel savrulmanın duracağı yer konusunda uykuları kaçan pek çok çevre var" ifadesini kullandı.

Taşgetiren'in "Kadın, şiddet, cinsellik, aile vs..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Şunu not edelim: 17 yıllık Ak Parti iktidarının aile politikalarının bizzat kendi tabanında büyük kaygılara yol açtığı bir gerçek.

Şunu da not edelim: Ak Parti iktidarları eğitim, kültür, aile ve gençlik politikalarında yani nerede ise tüm sosyal politikalarda başarısız olmuş durumda. Bu en yetkili seviyede kabul de ediliyor.

AKP TABANI HEDEFTE

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP tabanının hedefte olduğunu söyleyerek, "AK Parti, içindeki AKP’liler eli ile yeteri kadar sekülerleştirildi. CHP eli ile laikleştirme olmadı ama, AK Parti ile bu konuda önemli mesafeler kat edildi” dedi.

Dilipak'ın "Siyaset mühendisliği üzerine" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Tamam, yeni senaryo belli oldu. Hedefte AK Parti ve tabanı var, AK Parti, içindeki AKP’liler eli ile yeteri kadar sekülerleştirildi. CHP eli ile laikleştirme olmadı ama, AK Parti ile bu konuda önemli mesafeler kat edildi. En son darbe aile üzerinden vuruldu.

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Şimdi planları şu: AK Parti ya daha liberal bir çizgiye çekilecek, ya da zayıflatılarak böyle bir yapı ile entegre edilecek. Daha önce FETÖ ile ilişkilendirilmiştik, sonra açık olarak MHP ile ilişkilendirildik ve Milliyetçi bir çizgiye çekildik, bu arada FETÖ’ye karşı Ulusalcı-Kemalist çizgide BÇG çevreleri ile yakınlaştırıldık. Bunlar durup dururken olmadı.

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Söyleyip durdum ama çoğu kimse dinlemedi, hatta kızdılar, şu seçim sürecinde CHP üzerinden AK Parti’yi, AK Parti üzerinden CHP’yi yeniden dizayn etmek için harika bir iş çıkardı birileri.

