Havuzda ağıt seansı: İkimize birden saldırıyorlar ama sen...

İstanbul seçimlerinin ardından siyaset sahnesinde yeni gelişmeler, tartışmalar, analizler devam ediyor. Herkesin ortak kanaati hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı. Kim yeni durumda nasıl pozisyon alsam diye tartışırken havuz yazarları bugün de MHP'yi ve yeni kurulacak partiyi tartışma devam ettiler. Havuzda moraller bozuk, yön kaybedilmiş, fatura kesilecek yerler aranıyor... İşte havuz medyasının özeti...

İstanbul seçimlerinin ardından siyaset sahnesinde yeni gelişmeler, tartışmalar, analizler devam ediyor. Herkesin ortak kanaati hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kim yeni durumda nasıl pozisyon alsam diye tartışırken havuz yazarları bugün de MHP'yi ve yeni kurulacak partiyi tartışma devam ettiler. Havuzda moraller bozuk, yön kaybedilmiş, fatura kesilecek yerler aranıyor... İşte havuz medyasının özeti...

​

İKİ YENİ PARTİ KURULUYOR

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

Selvi'nin "Arınç ‘edepsiz’ polemiği için ne dedi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, 'edepsiz' polemiğiyle ilgili olarak "AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

MHP İLE İTTİFAK AYRILMALI

Karar gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin siyasi hayatta beklenen etkilere yol açmaya başladığını söyledi. "Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçimlerinde yaşadığı yüzde 9’luk yenilgi özellikle, AK Parti’nin bu kentte gerçek oyunun yüzde 35-36’ya inmesiyle iktidar partisini liderinden kurmay kadrosuna, teşkilattan seçmenine kadar her düzeyde etkilediğine hiçbir şüphe yok. Türk siyasetinin, ama daha çok Erdoğan’ın doğası gereği bu durumun etkileri açık bir şekilde dile getirilmese de, bir süre sonra kaçınılmaz şekilde dışa yansıyacak, kimi tedbir ve hamlelere yol açacak" diyen Bayramoğlu, bu tedbirlerden birinin de AKP'nin MHP ile olan ittifakının ayrılması olduğunu söyledi.

"Bu husus, Erdoğan için söylem, politika ve tutum değişiminden daha kritiktir. 2023’e doğru cumhur ittifakı köprüsünün altından çok su akacağının düşünüyoruz" diyen Bayramoğlu'nun "Siyasette hareketlilik: İktidar cephesi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"MHP’nin AK Parti’ye olumsuz etkisi sadece kutuplaşmayla, hukuk devleti ilkelerinden sapma ve siyasetsizlikle gelen seçmen kaybı değil. İki parti arasındaki aynılaşma MHP’nin avantajına olmakta, pek çok yerde MHP, AK Parti seçmenini emmekte" diyen Bayramoğlu, "Gelinen nokta, şöyle ya da böyle, şu ya da bu aşama Erdoğan tarafından sorgulanacak mıdır? Erdoğan bu gidişin ve cumhur ittifakının kendisine ve partisine getirmekten çok, onlardan götürdüğünü görecek midir?" sorularını sorarak "Muhtemelen evet" yanıtını verdi.

AKP'Yİ UYARDI: YENİ PARTİNİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYORSUNUZ

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni parti kurulması iddiaları hakkında bir yazı kaleme aldı. Dilipak, AKP'ye uyarılarda bulunarak, " Bu kafa ile onların değirmenine kendi sırtınızda su taşırsınız. Benden söylemesi" dedi.



Dilipak'ın "Siyaset maslahat vesilesidir!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Yeni oluşumların size karşı var olmasının önüne geçmek istiyorsanız, onlara karşı sopa göstermek değil, onları tercih edecek olan tercih gerekçelerini ortadan kaldırıp, size yönelmelerini sağlayacak bir siyaset değişikliği ve genişliğine, yeni bir söylem eyleme ihtiyaç vardır. Yoksa İmamoğlu örneğinde olduğu gibi, Tosya’ya pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktan da öte, bugünkü süreç muhaliflerinizi ve muarızlarınız güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Bu kafa ile onların değirmenine kendi sırtınızda su taşırsınız. Benden söylemesi...

ASIL AĞIT YAKACAK PARTİ AKP

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gerçek sahibinden söz ediyorum. Bunun MHP lideri Bahçeli olduğunda sanırım hiç kimsenin şüphesinin yok olduğunu söyledi.

Taşgetiren'in "Sistemin gerçek sahibi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şeklide;

İstanbul seçimlerinde Ak Parti’nin kaybı analiz edilirken bunda Cumhurbaşkanı’nın “Parti lideri” olarak meydanlara çıkmasının da payı olduğu gündeme geldi.

Sonuçlar bir yandan “Cumhurbaşkanı da kaybedenler arasında” yargısına yol açarken diğer yandan da “Partili Cumhurbaşkanı toplumun adalet duygusunu yaralıyor” değerlendirmesini getirdi.

Konu kaçınılmaz olarak Ak Parti’nin gündemine girdi. İstanbul’da seçim kaybının en çok Ak Parti’yi yaralamasından daha tabii ne olabilir. 25 yıl sonra kaybediyorsunuz İstanbul’u, 11 seçimdir kazandıktan sonra ilk kaybı yaşıyorsunuz ve MHP ile ittifaka rağmen 9 puan gibi bir farkla yeniliyorsunuz.

Yenilgi MHP’nin hanesine de yazılıyor ama onunkisi biraz “komşudaki cenaze”ye ilgi mesabesinde. Asıl ağıt yakacak olan belli ki Ak Parti. Nitekim Grup başkanı Naci Bostancı başı çekti, başkan vekillerinden biri olan Ömer Turan peşinden geldi ve “Sistem gözden geçirilebilir” dediler.

***

Ak Parti’ye bedel ödettiği açık olan “partili cumhurbaşkanı” statüsü Bahçeli tarafından hangi memleket gerçeğinin ürünü olarak görülüyor ki böylesine savunuluyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden “Ak Parti’ye format atma” gibi bir “Akıl” mı Bahçeli’yi bu role soyunduruyor?

ANA GÖVDEYE SALDIRIYORLAR

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce,"Şimdi CHP-İyi Parti- HDP-Saadet Partisi bloğunun tek bir hedefi var; Ana gövdeyi parçalamak" olduğunu söyledi. Gülerce, AKP'ye içerden balta vurulmak isteniyor dedi.

Gülerce'nin "AKP’liler ana gövdeye saldırıyor…" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Şimdi CHP-İyi Parti- HDP-Saadet Partisi bloğunun tek bir hedefi var; Ana gövdeyi parçalamak.

Bunun için yedekte tutulan AKP’liler devreye sokuluyor.

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Davutoğlu ile ana gövdeye içeriden balta vurulmak isteniyor. İçeriden çünkü bu baltanın sapı gövdedendir.

Bu yeni parti çabalarının iktidar olma hedefi, imkânı asla yoktur.

Çünkü 4’lü bloğun AK Parti’ye yönelik bütün eleştirilerinde geçmişte bu isimlerin hepsinin sorumlulukları vardır.

Eğer AK Parti’ye zarar verme hesabındaki rolleri olmasa, bu isimlere CHP’li medya, Sözcü gazetesi, FOX TV demediğini bırakmazdı.

AKP’li bu isimler CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’den oy alma derdinde, hesabında değillerdir.

Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu azaltma, tabanda kafa karışıklığı meydana getirme ve AK Parti bünyesini zaafa uğratmaktan başka hiçbir emelleri yoktur.

AKP'Lİ MUHALİFLERE: ÜSLUPLARA DİKKAT

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas AKP'li muhalifleri uyararak, üsluplarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Barlas, yol ayrımı çok doğal bir gelişmedir, ihanet etmek doğal bir davranış değildir dedi.

Barlas'ın​ ​"Siyasette yolları ayırmak ile ihanet etmek aynı şey değildir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şeklide;

İhanet etmek...

Yani bir dönem Erdoğan'la birlikte çalıştıktan sonra bugün yollarını ayırıp onun karşı cephesinde yer alanlar, en azından üsluplarına dikkat etmeliler.

Yol ayırımı çok doğal bir gelişmedir.

Ama ihanet etmek doğal bir davranış değildir. Yollarını ayıranlar Erdoğan'la yine dost kalabilirler. Ama ihanet edenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan hep küçümseyecektir. Bu durumu bir dönem Erdoğan'la birlikte çalışanların herhalde değerlendirmeleri gerekiyor.

