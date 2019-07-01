Havuz yazarları çıkış yolu arıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan yüzbinlerce oy farkı havuz medyasında sert tartışmalara neden olurken yandaş kalemler de AKP'nin kaderini tartışmaya devam ediyor. AKP'nin işlemeyen mekanizmaları masada... Erdoğan, 2023 ve gelecek tartışması... İşte günün havuz medyası özeti...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sarsıntıları devam ediyor. Yüzbinlerce oy farkı havuz medyasında sert tartışmalara neden olurken yandaş kalemler de AKP'nin kaderini tartışmaya devam ediyor. AKP'nin mekanizmaları tartışılmaya açılıyor... Erdoğan, 2023 ve gelecek tartışması... İşte günün havuz medyası özeti...

'2023 ERDOĞAN İÇİN VARLIK YOKLUK SEÇİMİ'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 25 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP MYK toplantısına dair bir kulis bilgi aktardı. "MYK'da YSK’ya yapılan iptal başvurusunun doğru olmadığını savunanlardan 'Parti politikaları partinin yetkili kurullarında görüşülmüyor' diye bir kanaat olduğunu" söyleyen Selvi, Erdoğan'a “Partinin kararları MYK’da konuşulabilseydi bunlar olmazdı” eleştirisinin geldiğini, Erdoğan'ın da “Benim istişare ile karar almadığımı söylemek, şahsıma yapılmış bir hakarettir” diye karşılık verdiğini aktardı.

Selvi "İstanbul tartışması sürüyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle;

AK Parti bunları tartışmalı ama bu zor günlerde liderinin etrafında kenetlenmeli. Hem de Erdoğan’a sımsıkı sarılmalılar. Çünkü AK Parti’yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracak olan yine Erdoğan olacak. Ayrıca AK Parti’nin önünde 2023 seçimleri var. İstanbul seçimlerinden sonra 2023 seçimleri AK Parti ve Erdoğan açısından varlık ya da yokluk seçimine dönüştü. O nedenle diyorum ki AK Parti, İstanbul seçimlerini tartışmalı. Ama iç tartışmalara saplanıp kalmamalı. Tam aksine Sezai Karakoç’un dizelerinde olduğu gibi “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır” diyebilmelidir. Erdoğan’ın hikâyesi de bu değil mi? Şimdi yeni bir hikâye yazma zamanı.

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Toplantıda 10’a yakın isim konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşulanları tek tek not alıyor. Kimi zaman araya girip cevap verme ihtiyacı hissediyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran ve AK Parti’nin doğumuna neden olan İstanbul’da seçimler 9.5 puan farkla kaybedildiyse elbette ki bunun enine boyuna tartışılmasında yarar var. Eğer tartışılmıyorsa orada bir sorun var demektir. YSK’ya yapılan iptal başvurusunun doğru olmadığını savunanlardan “Parti politikaları partinin yetkili kurullarında görüşülmüyor” diye bir kanaat var. “Partinin kararları MYK’da konuşulabilseydi bunlar olmazdı” eleştirisi gelince Erdoğan, “Benim istişare ile karar almadığımı söylemek, şahsıma yapılmış bir hakarettir” diye karşılık veriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor, sonunda ise Erdoğan’a “Her şeye rağmen atacağınız adımların arkasındayız” diye destek veriliyor.

'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

​Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdiği bugünkü köşesinde "Seçim bitti ama önümüzde kolay günler yok" dedi. Dilipak siyasi partileri yeni bir durumun beklediği, "AK Parti için de CHP için de, diğer partiler için de dipten gelen yeni bir dalgaya hazır olmak gerek. Siyasi arenada taşlar yerinde oynayacak. Bu 'zafer' CHP için hayır getirmeyecek. AK Parti de bu sonucu kolay hazmedemeyecek" sözleriyle yorumladı.

Dilipak'ın "Bu seçimi nasıl okumak gerek!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu son seçim diğerlerinden çok farklı idi. Bir yerel seçimden çok daha fazla bir anlam yüklendi. Adeta siyasi partilerin ve liderlerinin geleceği oylanıyormuşçasına canhıraş bir kampanyaya dönüştü.. Sanki bir referandum havasında bir seçim yaşandı.

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Seçim bitti ama önümüzde kolay günler yok. AK Parti için de CHP için de, diğer partiler için de dipten gelen yeni bir dalgaya hazır olmak gerek. Siyasi arenada taşlar yerinde oynayacak. Bu “zafer” CHP için hayır getirmeyecek. AK Parti de bu sonucu kolay hazmedemeyecek.

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Bu kriz dipten gelen bir dalgaya işaret ediyor. Hiçbir şey, bundan sonra eskisi gibi olmayacak.

23 Haziran öncesi ve 23 Haziran sonrası hiç birbirine benzemeyecek.

Sonuç ne olursa olsun, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bu durumda olayları doğru okumak önemli.

Sonuca bakarak övünmek ve dövünmek aldatıcı olabilir. İşlerin bu noktaya nasıl geldiğine/getirildiğine bakmak gerek.

​'​AKP'DEN YÜKSELEN SESLER UMUT VERİCİ DEĞİL​'​

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​Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan bugünkü köşesinde AKP'nin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ocaktan, "Birileri ‘AK Parti artık yolun sonuna geldi’ dese de belki hala bir çıkış yolu kalmıştır" şeklinde değerlendirdi.

Ocaktan'ın "AK Parti'de zihniyet değişimi olabilir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Ve sonunda geldiğimiz yer ortada… Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki istişarenin ve ortak alın terkedilmesi 23 Haziran hezimetini doğurmuştur.

Rasyonel akılla düşündüğümüzde, AK Parti’nin bir takım yan yollara sapmadan açık yüreklilikle bir iç muhasebe yapma zorunluluğu ortadadır. Birileri “AK Parti artık yolun sonuna geldi” dese de belki hala bir çıkış yolu kalmıştır. Ancak bir zihniyet değişimi olmadan, yol almanın imkan ve ihtimali de yoktur.

Hemen belirtelim, 23 Haziran sonrasında AK Parti’den yükselen sesler hiç de umut verici bir duruma işaret etmiyor. Parti çevrelerinden yansıyan bilgiler, süreç içinde yapılan hataları masaya yatırıp kılı kırk yaran bir muhasebe yapmak yerine, hatayı kendi dışındaki çevrelere yükleyerek günü kurtarmaya yönelik bir durumun olduğunu gösteriyor. Mesela, muhalefete kaptırılan belediyelerin başta İstanbul olmak üzere büyükşehir başkanlarının nasıl engellenebileceği ya da görevden alınabileceği konularının konuşuluyor olması bile fevkalade endişe vericidir.

'HIRSIZ BENDENSE SIKINTI YOK MU?' DİYELİM

İnternethaber sitesi yazarı Süleyman Özışık bugün yayımlanan köşesinde "Bunları yazmayalım mı? "Hırsız bendense sıkıntı yok" mu diyelim? Feryat evlerinden yükselen çığlıkları duymazdan mı gelelim? dedi.

Özışık'ın "Bunları yazmayalım mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Bu tip şikâyetler, itirazlar bizzat milletin kendisinden geliyor. "Yazın ve partiyi uyarın. Bu iş böyle geldi ama bundan sonra böyle gitmez. Böyle devam ederse bizden partiye oy çıkmaz" diyen milletin bizzat kendisi...

Ne yapalım?

Sizin yaptığınız gibi millete kulak mı tıkayalım? Feryat evlerinden yükselen çığlıkları duymazdan mı gelelim? "Yahu üç beş kişinin hezeyanlarına kulak vermeyelim, her şey sütliman" mı diyelim?

Mesela, mahkemelerde beraat etmesine ve OHAL İşlemleri Komisyonu'nda aklanmasına rağmen mülki amirler tarafından göreve iadesi yapılmayan mağdurların sesini duyurmayalım mı?

Mesela, devletini, milletini canından aziz bilenlerin devlet kadrolarından, Erdoğan'a gönülden bağlı olanların ise partiden haksız yöntemlerle uzaklaştırılmasına kayıtsız mı kalalım?

Bazı belediyelerde yaşanan yolsuzlukları görmezden gelip, "Hırsız bendense sıkıntı yok" mu diyelim?

Milletin adayları yerine kendi adamlarını ilçelerde ya da illerde başkan adayı gösterip partinin oyunun düşmesine sebep olanları konuşmayalım mı?

KPSS'de büyük başarı sağlayan ama mülakatlarda torpil lanetine takılıp mağdur edilen kesimleri kaleme almayalım mı?

Bu mudur isteğiniz?

​'​KÖKSÜZ YOLCULUK, YIKIMLA SONUÇLANIR ​'​

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan bugünkü köşe yazısında, AKP'ye dönük eleştirilerini yazdı.

Kaplan, "Taban’sız, kök’süz bir yolculuk, yıkım’la sonuçlanır..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Taban’dan, en temel’den, kök’ten başlamayan bir yolculuk köksalmaz, meyve vermez.

Taban’dan başlamayan, kök’ten fışkırmayan bir yolculuk, uzun sürmez.

Taban’dan başlamayan, esinini ve besini gök’ten almayan, yer’de köksalamayan, dolayısıyla sahiciliği yakalayamayan bir yolculuk talan’la, tahribat’la ve yıkım’la sonuçlanır.

Burada “taban” sözcüğünü hem felsefî hem de sosyolojik anlamda kullanıyorum.

Bu yazıda, yalnızca “taban”ın felsefî anlamının anlamına dâir kısa ama zihin açıcı bir yolculuğa çıkarmak niyetindeyim sizleri.

Bu sütunda dört yıl önce yayımlanan, yaşadığımız savrulmanın siyasî değil zihnî bir savrulma olduğunu, siyasî olarak ortaya çıkan durumun sonuç olduğunu hatırlatan bu yazımı, çıkış yolu üzerinde kafa yorarken felsefî olarak bir kalkış noktası sunacağı umuduyla yeniden sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum.

