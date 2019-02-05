Havalimanının çevresi ranta açıldı: Numan Kurtulmuş'a büyük kıyak!

İstanbul Yeni Havalimanı ile Kanal İstanbul güzergahı arasında kalan alan için TOKİ’nin hazırladığı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu arazideki hissedarların isim listesine yer verilirken, listede AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

İstanbul Yeni Havalimanı ile Kanal İstanbul güzergahı arasında kalan ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alan için TOKİ’nin hazırladığı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arnavutköy Dursunköy’de bulunan, “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” sınırları içinde kalan ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan arazi ile ilgili olarak, “muhtelif parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla” TOKİ’nin hazırladığı imar planlarını onayladı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu arazideki hissedarların isim listesine de yer verildi. Yaklaşık 2 bin 500 hissedarın bulunduğu görülen listede AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti'nin de isimlerinin yer alması dikkat çekti.

Yaklaşık 18 bin kişinin yaşam alanı olarak planlanan, Arnavutköy Dursunköy’deki arazi Kanal İstanbul ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesiştiği kavşakta yer alıyor.

Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan açıklama raporunda, “Kanal projesi ile eş zamanlı yürütülen planlama çalışmaları kapsamında bulunan planlama alanı Kanal İstanbul’un kıyısında kalmaktadır” denildi.

Raporda daha sonra şu değerlendirme yapıldı:

“İstanbul Havaalanının inşasının tamamlanması ile birlikte planlama alanı içerisinde inşa edilecek yerleşme alanlarının İstanbul Havalimanına hizmet etmesi düşünülmektedir. 3. Havalimanının açılması ve Kuzey Marmara Otoyolunun tamamen aktif olması Arnavutköy ilçesinin gelişimi ve Dursunköy Mahallesi’nin gelişimini doğrudan etkileyecektir. İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu ile ilçe merkezi arasında ormanlı alanın yer alması ilçe gelişimini planlama alanına doğru yönelmesine sebep olacaktır. Planlanan alanın yaklaşık yüzde 8’i orman alanından oluşmakta. Orman alanının dışında kalan 2 milyon 556 bin 317 metrekarelik alan konut ve sosyal donatı alanı olarak düzenlenecek. Yapılacak konut blokları 5 katlı olacak."