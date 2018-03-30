Havalimanında yaşayan sporcu için bakanlık ve TBF'den açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir süredir Atatürk Havalimanı'nda yaşamını sürdüren basketbolcu Mehmet Şanlı'nın durumuna ilişkin olarak, federasyonun gerekli girişimleri yaptığını ancak basketbolcunun tedavi için çaba göstermediğini söyledi.

Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kupa töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan cevaplayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Basketbol Federasyonu'muz gerekli çabaları göstermiş. O arkadaşımız takip ettiğimiz kadarıyla tedaviye yanaşmıyor. Bu arkadaşımızla ilgili olarak Sayın Federasyon Başkanımız girişimlerde bulunmuş. Federasyonumuz sporcumuza ev tutmuş, tedavisi için çaba göstermiş. Sporcunun bu desteğe ihtiyacı var. Sporcunun sorunlarıyla alakalı bir durum" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da basketbolcunun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon olarak bize düşen görevi Bakanlığımızla birlikte her zaman istişare ederek yaptık. Hiç kimsenin görmek istemediği bir tablo. En kısa zamanda buna da bir netice bulunur" ifadelerini kullandı.

Konunun herkesi üzdüğünü anlatan Türkoğlu, "Federasyon olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Bu konu son birkaç günün konusu değil, son 5-6 ayın konusu. Biz 6 ay önce bu arkadaşımızı tekrar havaalanında bulduğumuz zaman gerekli tedbirlerimizi aldık, gerek tedavi olsun gerekse de geçinme anlamında" şeklinde konuştu.