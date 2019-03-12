Havalimanına 3 bin kişilik cami: Havalimanlarını camilerle süslemek inancımız gereği...

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak 3 bin kişilik caminin temel atma törenine katıldı.

Seçim öncesi "cami siyaseti" devam ediyor. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sabiha Gökçen Havalimanı Camisi'nin temel atma törenin katıldı.

Yaklaşık 2 Bin 800 kişilik olacağı belirtilen Sabiha Gökçen Havalimanı Cami'nin temel atma töreninde konuşan Yıldırım, "Havalimanlarımızı camilerimiz ile süslemek esasında bizim medeniyetimizin bizim inancımızın bir gereği ile olmakla birlikte aynı zamanda buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için de ciddi bir imkandır" derken, "Bunu alelade kapalı bir alan yapmak değil zengin kültürümüzü, geleneğimizi, Selçuklu mimarimizin örneklerini de bu eserde ortaya koymuş olacağız. Çünkü havalimanına gelen insanlar o ülke hakkında ilk intibalarını oluştururlar. O yüzden de böylesine güzel bir cami, böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi. İhtiyaçtı. Bu ihtiyacın görülmüş olması, bu eserin yapılmış olması. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisinin bu konuda ki gösterdiği gayret ve istekten dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, Sabiha Gökçen Camisinin hizmete girdiğinde 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini belirterek, "Terminalimizde misafir ettiğimiz yolcularımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri de yine en önem verdiğimiz hususlardan biri. Bu nedenle terminal binamız içinde bulunan toplam 4'er adet bayan ve erkek mescidi, 24 saat boyunca misafirlerimize hizmet vermekte. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, Sabiha Gökçen Havalimanı hızla büyümeye devam etmektedir. İşte bu aşamada biz de terminal işletmecisi olarak hem yolcularımızın hem de havalimanımız bünyesinde görev yapan yaklaşık 18 bin 500 arkadaşımızın daha uygun şartlarda ibadet edebilmelerini sağlamak için bir cami projesi geliştirmeye karar verdik" diye konuştu.