'Havacılıktan kaygı verici bilgiler geliyor'

CHP'li Çetin Osman Budak, son günlerde gündeme gelen ''uçuş görevlilerinde aşırı yorgunluk haberlerini'' TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, uçuş emniyetini riske atan “uçuş görevlilerinde aşırı yorgunluk” iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Budak, THY başta olmak üzere sivil havacılık şirketlerinde uçuş-görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri konusunda kaygı verici bilgiler geldiğini belirtti.

Budak'ın Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede uçuş görevlilerinin aralıksız 144 saat çalıştırıldığı haberleri sorulurken, ''Havacılık çalışanlarına toplu sözleşmelerle verilen hakların, uygulamada mesai talimatlarıyla ortadan kaldırıldığı öne sürülmekte, yorgunluk nedeniyle bayılan ve sinir krizi geçiren uçuş görevlileri olduğu iddia edilmektedir. Bundan 8 ay öncesinde iki kaptan pilotun Atatürk Havalimanı’nda 5 gün arayla kalp krizi geçirip vefat etmeleri sonucu Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) yönetimi uyarılarda bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası uçuş standartlarını vurgulayan Budak, şu sorulara yanıt istedi:

“Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatına (EUROCONTROL) göre uçuş görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri nelerdir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı (SHT – FTL), uluslararası standartlara uygun mudur?

FTL kurallarının günlük akış ve iş yoğunluğu içerisinde, uygulamada fiilen “özel talimatlarla” aşılmakta mıdır?

Görev süresi sınırlamasında ICAO ve EUROCONTROL’ün standartları bile Avrupa’da tartışmalı bulunurken, buradaki en üst limitlerin Türkiye’de standart uygulamaya dönüştüğü doğru mudur?

Pilotlar için ayda 110 saat uçuş sınırlarının uygulanmadığı, özellikle yaz aylarında pilotların yıllık izin haklarının kullandırılmadığı doğru mudur?

Haziran 2017’de iki pilotumuzun vefatının ardından TALPA yönetiminin açıklamaları üzerine hangi tedbirler alınmıştır?