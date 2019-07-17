Hava sıcaklıkları 8 derece birden düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için yağış uyarısında bulundu. Ayrıca Batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Rize Trabzon’un iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Ege ile Bolu, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.