Hava kuvvetleri ve jandarmaya ‘FETÖ’ operasyonu

Ankara’da Hava Kuvvetleri’nin 87 eski personeli hakkında verilen gözaltı kararında 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da da Jandarma Komutanlığı’nda çalışan 41 asker hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul’da Jandarma İl Komutanlığı’na ve Ankara’da Hava Kuvvetleri’nin 87 eski personeline “FETÖ” soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

“FETÖ”nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Ankara'daki “FETÖ” soruşturmasında 87 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'daki soruşturma kapsamında da haklarında yakalama kararı verilen 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i gözaltına alındı.